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【青年發展】大灣區青年發展論壇今舉行　逾700人參與

社會 19:41 2023/11/02

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主禮嘉賓與一衆與會嘉賓。（大灣區共同家園青年公益基金提供）

由大灣區共同家園青年公益基金主辦的大灣區青年發展論壇2023，今（2日）在會展舉行，吸引超過700名青年參與，包括大專及高中學生參與。民政及青年事務局局長麥美娟致辭時表示，為了向有意在香港和大灣區內地城市創業的青年提供更到位的支援，民青局推出「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」及「粵港澳大灣區創新創業基地體驗資助計劃」，當中有不少青年創業家已經陸續落戶在不同的大灣區內地城市。大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光就稱，香港擁有背靠祖國、 聯通世界的獨特優勢，青年是香港以至國家未來發展的重要力量，基金將繼續創造 更多機會支持青年多元發展，希望青年把握機遇，發揮潛能，開創明天。

論壇主題為「多元共融 開創明天」，旨在探討三大青年切身議題，包括「創業跨領域」、「創科跨世代」及「文體跨國界」，並有多位專業人士與青年領袖分享及趨勢討論。其中「創業跨領域」，提到創業需要熱情和毅力，但更需要創新的思維。大灣區的迅速發展為創業者帶來了許多優勢，青年應擴闊視野，定下目標，融入創新元素，將意念逐步轉化為商業計劃。大灣區的創業基地、創業比賽、孵化平台及創業基金等，讓青年更容易踏上創業之路， 同時為社會的商業模式帶來新的創意，以迎接跨越界限的未來新經濟。

「創科跨世代」就討論到，創新科技的發展需要融合不同世代的思維、經驗和專業。透過跨世代的合作與交流， 達到知識的傳承和融合，讓年青一代的創新思維和技術專長得到最大的發揮。大灣區 擁有優越的地理位置、龐大的市場、豐富的資源和各種利好政策，使香港能發揮科研 及國際化等的優勢，從而推動香港成為國際創科中心及提升競爭力，為加快國家科技 建設及於學術、研究及培育人才方面作出更多貢獻。

至於「文體跨國界」，則指出香港在大灣區內，被視為亞洲文化的樞紐，薈萃中西文化，匯聚了世界各地的藝術和文化工作者，而近年香港青年運動員亦在世界體壇不斷發光發亮，因此青年人應繼續以文化藝術及體育等的軟實力，在國際舞台說好香港以至中國故事，發揮自身潛能，使國家及香港文體產業不斷蓬勃融合發展。

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責任編輯：TOPick港聞組

黃永光 麥美娟 創業 基金 民政及青年事務局

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