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叱咤樂壇流行榜2023丨After Class即將推出團歌？　炎明熹自認內向對獎項順其自然

娛樂 10:14 2023/11/03

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

炎明熹（Gigi）現身叱咤記招。

由商業電台主辦的樂壇年度盛事《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會於昨天（2日）在東涌昂坪市集舉行，曾奪新力軍銀獎的「聲夢歌手」炎明熹（Gigi）也有份參與其中！ 

Gigi在記者會後接受TOPick訪問，解構After Class出團歌時間，以及分享近況！

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After Class出新歌？

由Gigi、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）組成的After Class久未「合體」推出團歌，是否即將有好消息？

Gigi指自己仍未有機會為After Class團歌錄音，而自己在12月會開始考試，所以時間比較緊張。

炎明熹（陳慧安 攝）

Gigi努力準備考試

面對12月的考試，Gigi希望自己可以全力以赴應付第一次大學考試，並指考試日期應該不會與頒獎典禮的日子相撞。

另外，她稱自己未有參與大學的歌唱比賽，並希望未來有機會可在學校內高歌一曲。

炎明熹（陳慧安 攝）

Gigi再開騷？

在今年10月，Gigi在Star Hall舉行首個個人演唱會，她預告最快在下年再開騷：「未必有機會再係喺九展，因為九展可能冇期，同埋撞咗我考試嘅時間，可能喺會展？」她也希望屆時可以有機會加場。

對獎項順其自然

問到Gigi對獎項的信心，她以「順其自然」來回應，也指這是她自己的人生宗旨。

Gigi與一眾歌手一同出席頒獎禮記招，正好是歌手之間的交流機會，她就自認性格內向，不知如何與歌手打開話題比較好，但自己也有與其他歌手聊天。

記者：陳淑霖

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