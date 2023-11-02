叱咤樂壇流行榜2023丨P1X3L三子首度參與叱咤記招　George＋Phoebus認畏高

▲ P1X3L

吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）組成的P1X3L，三子自出道以來首度參與《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會，與一眾歌手同在東涌昂坪市集聚首一堂，場面熱鬧！

P1X3L在記招後接受訪問時，Marco稱對首度參與《叱咤》記招感緊張，Phoebus則大呼期待。

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George＋Phoebus畏高

George提到自己乘坐水晶車廂纜車上山，並指：「我同Phoebus畏高，一望......點解係透明嘅？我同Phoebus好驚，係得Marco自己喺度自拍。」Marco回應道：「輕鬆啦」。

Phoebus「投訴」對方：「其實自拍係可以，但你可唔可以唔好喺上面郁嚟郁去。」 Marco笑說自己本來想在纜車上拍攝跳舞短片，但擔心嚇怕大家而打消念頭。

在節目《無制限探險隊》中大玩極限遊戲的Marco，坦言自己已成功克服畏高，覺得可以玩Bungee Jump。

▲ （左起）Phoebus、Marco、George（陳慧安 攝）

George：我哋冇刻意去諗獎項

至於P1X3L對獎項有沒有信心？George回應：「我哋冇刻意去諗獎項，參與囉。」Phobeus接著說：「志在參與，同埋儲多啲作品先，有簽唱，同埋下年係真係可以搞到騷。」

P1X3L在明年真的會實現開騷目標嗎？Phoenus笑說：「目標啦又係、夢想。」

記者：陳淑霖

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