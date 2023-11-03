  • 27°C
香港時間 : 20231103日 (週五) 11:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

叱咤樂壇流行榜2023丨Lolly Talk未準備頒獎禮造型　為處女騷排練令生活有規律

娛樂 11:35 2023/11/03

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

Lolly Talk出席《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會。

Lolly Talk 全員包括陳紀澄（Tania）、鄭芷淇（Elka）、郭曉妍（Ah Yo）、黃敏蕎（阿妹）、劉綺婷（Yanny）、吳倩怡（Sinnie）、黃詠霖（阿蛋）、曾美欣（MeiMei）一同現身《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會，以婚紗小天使造型示人，阿妹更晒出事業線，相當養眼！

叱咤樂壇流行榜2023丨欣宜為許廷鏗復出拍MV　Alfred透露Joyce近況：精神係澎湃！【有片】

未準備頒獎禮造型

在記者會上，Lolly Talk以穿上紗裙，有粉紅色、白色、藍色、紫色，仙氣十足！Lolly Talk坦言未開始構思頒獎禮當日的衣著。

問到會否以性感示人，眾人指記招上的造型以可愛為主，阿妹更搞笑地用手「保護」事業線。

點擊圖片放大
+3
+2

為演唱會閉關

Lolly Talk將在本月尾舉行首個演唱會《Lolly Talk Little Things Concert 2023》，她們承認現時每一天也以排練為主。

Sinnie提到早前萬聖節期間，大家就化了鬼妝、又為排舞師化妝，滿足儀式感。

阿妹指，因準備演唱會而令生活變得有規律：「依家會好習慣朝早起身就去排舞，排完舞之後就會去唱歌，跟住就返屋企瞓覺，我覺得自己好似健康咗，大家個生活都規律咗。」

記者：陳淑霖

最新影片推介：鄭子誠劉倩怡專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄭子誠相伴抗情緒病令愛昇華　劉倩怡學懂去愛：感覺找回生命的核心

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

叱咤樂壇流行榜2023丨Dee胃痛肥仔冇信心爭獎　保錡美國特訓193忙演舞台劇
17:05 2023/11/02
叱咤樂壇流行榜2023丨Dee胃痛肥仔冇信心爭獎　保錡美國特訓193忙演舞台劇
叱咤樂壇流行榜2023丨欣宜為許廷鏗復出拍MV　Alfred透露Joyce近況：精神係澎湃！【有片】
17:47 2023/11/02
叱咤樂壇流行榜2023丨欣宜為許廷鏗復出拍MV　Alfred透露Joyce近況：精神係澎湃！【有片】
叱咤樂壇流行榜2023丨COLLAR預告有新團歌　Marf競逐新力軍芯駖與同路人分享
19:05 2023/11/02
叱咤樂壇流行榜2023丨COLLAR預告有新團歌　Marf競逐新力軍芯駖與同路人分享
叱咤樂壇流行榜2023丨MIRROR回應會否出席頒獎典禮　5周年慶祝活動無鏡仔不適【有片】
19:31 2023/11/02
叱咤樂壇流行榜2023丨MIRROR回應會否出席頒獎典禮　5周年慶祝活動無鏡仔不適【有片】
叱咤樂壇流行榜2023丨P1X3L三子首度參與叱咤記招　George＋Phoebus認畏高
22:13 2023/11/02
叱咤樂壇流行榜2023丨P1X3L三子首度參與叱咤記招　George＋Phoebus認畏高
叱咤樂壇流行榜2023丨洪嘉豪爆汗仍堅持穿冷衫有原因　MC任嘉豪陳蕾紅館騷嘉賓？
21:08 2023/11/02
叱咤樂壇流行榜2023丨洪嘉豪爆汗仍堅持穿冷衫有原因　MC任嘉豪陳蕾紅館騷嘉賓？

你可能感興趣

叱咤樂壇流行榜2023丨Dee胃痛肥仔冇信心爭獎　保錡美國特訓193忙演舞台劇
17:05 2023/11/02
叱咤樂壇流行榜2023丨Dee胃痛肥仔冇信心爭獎　保錡美國特訓193忙演舞台劇
叱咤樂壇流行榜2023丨欣宜為許廷鏗復出拍MV　Alfred透露Joyce近況：精神係澎湃！【有片】
17:47 2023/11/02
叱咤樂壇流行榜2023丨欣宜為許廷鏗復出拍MV　Alfred透露Joyce近況：精神係澎湃！【有片】
叱咤樂壇流行榜2023丨COLLAR預告有新團歌　Marf競逐新力軍芯駖與同路人分享
19:05 2023/11/02
叱咤樂壇流行榜2023丨COLLAR預告有新團歌　Marf競逐新力軍芯駖與同路人分享
Lolly Talk 組合 歌手 娛樂機構 娛樂人物職業 娛樂行業 曾美欣 黃詠霖 吳倩怡 劉綺婷

最高瀏覽

非常外傭丨被菲傭騙了5年？ 港媽視如家人送金飾利是結果出乎意料
非常外傭丨被菲傭騙了5年？ 港媽視如家人送金飾利是結果出乎意料
童年回憶丨美立法禁售彩虹糖2027年起全面停銷　背後1個原因令人震驚
童年回憶丨美立法禁售彩虹糖2027年起全面停銷　背後1個原因令人震驚
減肥大作戰｜264磅男子肥胖似阿伯　改1習慣狂減108磅變型男
減肥大作戰｜264磅男子肥胖似阿伯　改1習慣狂減108磅變型男