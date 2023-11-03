叱咤樂壇流行榜2023丨Lolly Talk未準備頒獎禮造型　為處女騷排練令生活有規律

▲ Lolly Talk出席《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會。

Lolly Talk 全員包括陳紀澄（Tania）、鄭芷淇（Elka）、郭曉妍（Ah Yo）、黃敏蕎（阿妹）、劉綺婷（Yanny）、吳倩怡（Sinnie）、黃詠霖（阿蛋）、曾美欣（MeiMei）一同現身《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會，以婚紗小天使造型示人，阿妹更晒出事業線，相當養眼！

叱咤樂壇流行榜2023丨欣宜為許廷鏗復出拍MV Alfred透露Joyce近況：精神係澎湃！【有片】

未準備頒獎禮造型

在記者會上，Lolly Talk以穿上紗裙，有粉紅色、白色、藍色、紫色，仙氣十足！Lolly Talk坦言未開始構思頒獎禮當日的衣著。

問到會否以性感示人，眾人指記招上的造型以可愛為主，阿妹更搞笑地用手「保護」事業線。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

為演唱會閉關

Lolly Talk將在本月尾舉行首個演唱會《Lolly Talk Little Things Concert 2023》，她們承認現時每一天也以排練為主。

Sinnie提到早前萬聖節期間，大家就化了鬼妝、又為排舞師化妝，滿足儀式感。

阿妹指，因準備演唱會而令生活變得有規律：「依家會好習慣朝早起身就去排舞，排完舞之後就會去唱歌，跟住就返屋企瞓覺，我覺得自己好似健康咗，大家個生活都規律咗。」

記者：陳淑霖

最新影片推介：鄭子誠劉倩怡專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R