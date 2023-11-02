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叱咤樂壇流行榜2023丨洪嘉豪爆汗仍堅持穿冷衫有原因　MC任嘉豪陳蕾紅館騷嘉賓？

娛樂 21:08 2023/11/02

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

陳蕾、洪嘉豪、張天賦（MC）一同接受訪問。

由商業電台主辦的樂壇年度盛事《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會於昨天（11月2日）在東涌昂坪市集舉行，MIRROR、ERROR、COLLAR、Lolly Talk、P1X3L、許廷鏗、陳蕾、林家謙、張天賦（MC）、陳柏宇、洪嘉豪、炎明熹等多位歌手先後到場，非常熱鬧！

「華納三寶」陳蕾、洪嘉豪、張天賦（MC）一同接受訪問，歡樂度十足！

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洪嘉豪解構毛毛Look

MC因感炎熱而把牛仔褸脫去，上身只穿背心的他與身穿毛毛上衣的嘉豪，極大對比！ 

嘉豪稱：「有句金句，我今日聽咗好多次，Stylist變咗我經理人May姐，May姐今日不停同我講，時裝係冇季節之分，但我係否認，我上台前問可唔可以唔著，佢有少少唔開心，咁我呢啲係想帶開心畀人，所以唔可以咁做。」

陳蕾、MC指看到嘉豪的裝扮就感開心，嘉豪回應：「我係非常不開心。」 

MC爆料：「佢其實問咗May姐幾次㗎喇，佢Keep咗上台之前又問。」嘉豪聲稱自己本來打算「除晒」，「不過May姐唔俾就算啦。」

嘉豪強調不覺得身穿毛毛造型是被「懲罰」：「我覺得件衫係好靚，但因為中秋都過咗喇，天氣應該會比較涼快，但今日天氣好好。」

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陳蕾遊泰「零艷遇」

陳蕾早前到泰國旅行，她指自己在旅行期間未有艷遇。MC安慰她：「可能香港會啱啲囉。」

談到女歌手獎，她覺得更多人可聽到她的作品為更重要，並指現時也不太知道自己的歌曲播放量，又謂距離頒發禮尚有一段時間、會出現變數。

（左起）陳蕾、洪嘉豪、MC張天賦（陳慧安 攝）

MC對歌曲獎不太有信心 

MC在去年憑《小心地滑》奪「專業推介叱吒十大」第二位，他直言對今年獎項的信心「麻麻哋」，「對上一次派嗰首《與我無關》真係只係播咗一次，可能首歌真係唔係咁好聽啦，我唯有繼續努力。」

MC張天賦（陳慧安 攝）

MC任嘉豪陳蕾紅館騷嘉賓？

陳蕾、嘉豪將分別於紅館開騷，問到MC會否想成為嘉賓，他說：「要睇下佢哋邀唔邀請我。」

陳蕾指尚未討論演唱會嘉賓的部份，「我哋已經成日3個一齊出現，升你哋上嚟，我驚都已經唔再驚喜，我都會想我一生第一個紅館騷，好希望你哋可以做觀眾去欣賞。」 

嘉豪則謂：「唔排除有嘅，你估我未必請時，又真係升佢上嚟，嗰下先至驚喜。」 

記者：陳淑霖

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