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叱咤樂壇流行榜2023丨林家謙未有計劃巡迴開騷　Tyson認為Jeffrey「攞硬」男新人獎

娛樂 12:59 2023/11/03

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林家謙（Terence）、Tyson Yoshi、魏浚笙（Jeffrey）、梁嘉茵（Serrini）一同受訪。

林家謙（Terence）、Tyson Yoshi、魏浚笙（Jeffrey）、梁嘉茵（Serrini）在昨日（11月2日）的叱咤記招後接受訪問，Tyson在訪問起首投訴「姓林嘅」是最難約，「佢喺香港都話唔得閒」。

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家謙再於英國開騷？

Tyson指早前因有事做而未能到倫敦看Terence的演唱會，至於Terence會否再於英國開騷，他馬上說：「應該唔會、可一不可再，有啲嘢適可而止、點到即止。」他對在美加開騷也甚為抗拒，指當地未必有很多聽他歌曲的人。

他續說：「呢個騷淨係for London，我無特別再Plan唔同地方做，之前澳門就係Londoner，所以就可以做喇！」

至於Terence會否與Tyson、Jeffrey、Serrini一同開騷，Tyson指對方一定會Say No、「佢不屑同我哋合作」。

（左起）Jeffrey、Serrini、Tyson Yoshi、林家謙（陳慧安 攝）

Jeffey有信心奪新人獎？

角逐本年度樂壇新人獎的Jeffrey，信心又如何呢？他回應：「我今年好開心，試到好多唔同嘅作品，我覺得最緊要曲風唔同，獎項呢啲一切係從天安排。」

Tyson覺得Jeffrey的呼聲很高、「攞硬」，更直言：「今年去就係為咗睇佢攞獎，今年好朋友攞獎，Let's go！」

（陳慧安 攝）

Tyson否認在直播中落淚

Tyson連聲否認自己早前在直播中落淚，「做咩屈我，我冇喊，係有啲emotional，但又未去到喊，係差少少，抬頭見到自己有鬚個Filter，又冇咗喊嘅意欲，都係講下首歌嘅內容、睇支持者嘅DM。」

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