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【賽馬會獎學金】浸大生年幼曾輕生七次靠創作音樂自癒　盼以自身激勵青年追夢

社會 09:00 2023/11/03

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香港賽馬會每年頒發獎學金予學術表現及品格卓越、具領導能力、以及熱心參與社會事務的學生。（黃建輝攝）

近來接連發生學子輕生的不幸事件，令人惋惜。今年賽馬會獎學金得主之一、浸會大學二年級學生黃智麟，年幼時亦曾受情緒困擾、嘗試輕生，他靠創作音樂療癒自己，跨過難關，成為自己「生命意義」；正修讀創意產業音樂學士課程的他，盼藉作品激勵青年走出困境、勇於追夢。黃智麟視創作歌手林家謙為榜樣，喜愛勉勵人要放鬆、放慢腳步的「聽風」一曲；他又希望自己也能由幕後走到幕前。

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黃智麟在小五及小六時面對許多家庭問題、與家人關係不佳，曾7次嘗試輕生。面對情緒問題，他表示「很幸運有音樂成為精神支柱」，為他帶來希望，只要將低落情緒具體化，當寫故事表達出來，找到不快樂的原因，自然會得到療癒，創作音樂過程亦為他找到生命意義，「自己生命的意義、存在於世的價值在於做音樂。」

憑信念解難　作曲防自殺

他以意味信念的「Aura Lights」為藝名，相信憑信念能夠解決許多問題；近年與家人關係亦修補許多，獲他們支持從事音樂行業。對於近日接連有學童輕生，黃智麟認為香港教育制度過於看重學業成績，令學生面對極大壓力。他亦透露，正創作一首關於防止自殺的歌曲，激勵不知道人生意義何在、感到迷失的青年，需「找到存在於世上的意義，才會捱得過世間挑戰。」

自小學習古典樂、考獲鋼琴ATCL演奏級的黃智麟，一次在Youtube平台接觸電子音樂後，轉朝流行音樂方向發展，並入讀浸大創意產業音樂學士課程。他表示，較少人會在廣東歌加入電子舞曲（EDM）元素，並涉及社會議題，故認為這是屬他的「獨特風格」。

放慢腳步　重拾半點清醒

他更視創作歌手林家謙為音樂路上的「榜樣（role model）」，形容林為藝術家，包辦「作詞編監」等工作，甚至冀追隨他的腳步，同樣由幕後走到幕前。他亦分享最喜歡「聽風」一曲，「表達人要放鬆，放慢腳步感受世界」，並認為這適合高壓的香港人，盼大眾都能得到「片刻安靜，重拾半點清醒」。

對於外界質疑從事音樂行業的前途、收入，黃智麟希望自己經歷能鼓勵大眾勇於追夢，雖然過程或會遭受質疑，但只要專注、非常熱愛在做的事，自然會找到發展方向，解答他人的質疑。他亦分享半年前創作出一首有關追夢的歌，談及錢不能斷定人成功與否，只有自己才能定義，盼帶出「人生由自己掌握」的信息。

香港賽馬會每年頒發獎學金予學術表現及品格卓越、具領導能力、以及熱心參與社會事務的學生，至今已頒授予超過一千人，捐助總額超過8.7億元；本年有106位成續卓越及熱心服務社會的學生獲獎。

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記者：梁凱婷

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