【賽馬會獎學金】亞殘運乒乓球港隊克服肌肉無力奪銅　稱傷殘人士亦能找到自己舞台

▲ 香港賽馬會每年頒發獎學金予學術表現及品格卓越、具領導能力、以及熱心參與社會事務的學生。（黃建輝攝）

今屆亞殘運港隊代表、患「先天性結締組織異常」的王愉程亦獲賽馬會獎學金，她全身肌肉軟弱無力、患嚴重脊柱側彎，連扭毛巾都有困難，而乒乓球成為她唯一能做的運動。王愉程透過努力訓練手部力量，克服種種困難，與拍檔焦瑾珊在最近的杭州亞殘運乒乓球雙打取得銅牌。

王愉程正修讀港大文學院一年級，冀畢業後成為中文教師，並在特殊學校任教與她同樣的殘疾學童，勉勵他們傷殘人士亦能找到自己的舞台。

▲ 今屆亞殘運港隊代表、患「先天性結締組織異常」的王愉程亦獲賽馬會獎學金。（黃建輝攝）

另一位賽馬會獎學金得獎者為本屆文憑試「超級狀元」、就讀中大醫科課程的羅澤嘉，他受疫情期間大批病人在公營醫院門外候診影響，意識到本港醫療體系資源不足，故盼留港讀醫、貢獻社會；並冀學習手語，加強與不同病人溝通。同時，他透露受修讀中大醫科課程的哥哥影響，盼跟隨他的腳步，同樣入讀中大。

▲ 本屆文憑試「超級狀元」、就讀中大醫科課程的羅澤嘉為賽馬會獎學金得獎者之一。（黃建輝攝）

羅澤嘉在香港土生土長，對本港擁有一份歸屬感，他表示新冠疫情爆發期間，在新聞報道上看到大批病人因病床不足，須在公營醫院門外候診，意識到本港醫療服務資源不足，因此希望留港讀醫，出一分力服務及貢獻社會。羅澤嘉過往曾服務過度活躍症及學習障礙兒童，他表示，社會上亦有許多聽障人士，因此希望學習手語，以致與病人溝通更為容易，解決語言障礙，提供更好的醫療服務。

香港賽馬會每年頒發獎學金予學術表現及品格卓越、具領導能力、以及熱心參與社會事務的學生，至今已頒授予超過一千人，捐助總額超過8.7億元；本年有106位成續卓越及熱心服務社會的學生獲獎。

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記者：梁凱婷