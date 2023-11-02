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促區選辦提名人見面會被拒　田北辰：現時提名過程是天大笑話

政治 22:53 2023/11/02

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田北辰今日回應話，道理在我這裏，「食一千次檸檬也沒有所謂。」（資料圖片）

實政圓桌召集人田北辰昨再「食檸檬」！在區選尋求「三會」提名連連失利後，他要求政府未來要在提名期舉辦「簡介會」、「見面會」等，惟政制及內地事務局局長曾國衞當場「落閘」拒絕。

田北辰今日回應話，道理在我這裏，「食一千次檸檬也沒有所謂」。他批評「政府好唔講道理」，現時的提名程序，只能夠透過向三會成員「敲門」，若然這樣的提名程序是公平，「簡直是天大的笑話。」他補充，現時供「敲門」的全部只有住宅地址，三會成員日間不在家，晚上他們又不方便去，反而提供公司地址更加好，可以日間上門拜訪。

今次區選，實政圓桌僅1人獲取足夠三會提名參選。田北辰昨在立法會大會盡述「艱辛史」，要求舉辦簡介會，讓所有參選人可以面對面向提名人講解政綱，「老實說，如果連提名人見面會，政府都不舉辦，何來選舉？」他又要求立例確保三會主席在提名期間保持中立，不可影響提名人的提名意慾。

曾國衞則回覆，政府已有適當安排協助參選人聯絡三會成員爭取提名，認為現行安排行之有效，政府目前無意修訂。

有資深建制稱，以往選舉大多是入閘後才舉辦見面會或論壇。不過，新制度下，入閘要爭取三會成員提名，將見面會推前亦非不可，但要有人牽頭組織才可以。

此外，新民黨主席葉劉淑儀稱，今次選舉名為「一般選舉」，會讓人誤以為現時有「非一般選舉」，建議改「換屆選舉」。民建聯劉國勳則不滿北區「紅花嶺區」和「蝴蝶山區」的命名，因有市民感疑惑，詢問：「是否要爬山投票？」

曾國衞則解釋命名原則，稱多以地區位置命名，部分則用耳熟能詳地區命名。如果市民有不同意見，樂意聽取。

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撰文 : 傅流螢

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