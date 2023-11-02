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【工程質素】供應商涉為屯院及瑪麗供應電線槽物料　醫管局跟進廣華樣本結果

社會 22:59 2023/11/02

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剛完成重建工程的廣華醫院爆出工程質量問題，有報道指新大樓的電線槽鍍層厚度未符合工程合約的標準，懷疑「偷工減料」。醫管局表示，同一物料供應商亦有為屯門醫院、瑪麗醫院新大樓項目供應電線槽物料。局方已委托獨立專家到廣華醫院將電線槽樣本送往認可實驗室進行詳細檢驗，若有發現涉及刑事成分，會轉交執法部門跟進。

醫管局發言人今晚（2日）回覆查詢，表示局方已委託獨立專家將廣華醫院的電線槽樣本送往認可實驗室進行詳細檢驗，包括以精密的實驗室儀器，量度電線槽鍍層物料的重量及厚度，以確定有關物料是否符合標準，醫管局收到報告後會馬上跟進。

醫管局重申，對樓宇工程質素非常重視，若發現工程物料不符合標準，必定會嚴肅追究責任，亦會按照合約要求總承建商採取必要的補救措施。假如有發現涉及刑事成分，會轉交執法部門跟進。

局方指，同一物料供應商亦有為屯門醫院、瑪麗醫院新大樓項目供應電線槽物料。醫管局會視乎廣華醫院檢驗結果，決定是否安排就這兩間醫院內的相關物料進行檢驗。

醫務衞生局局長盧寵茂今早（2日）回應指，醫管局會根據一貫機制，調查材料是否符合合約上的標準，並已尋求第三方專家意見，用另一個方法抽樣，到實驗室檢查塗層是否符合標準。若供應商有違規，當局會按合約條款處理；一旦涉及刑事行為或欺騙行為，會交由執法部門處理。【下一頁

 

 

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