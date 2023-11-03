精神健康丨剖析青少年抑鬱症和學童自殺問題

▲ 青少年抑鬱症不應掉以輕心，因為當這個精神疾患出現在青少年身上，除了影響他們的情緒，他們的認知（思想）和行為也會受到影響。(iStock圖片)

「我覺得讀書很大壓力，我真的覺得很疲累，我無法專注溫習，我已經很久沒有做運動，我有很強烈的無助感，對將來沒有任何希望，我真的想了結生命，我在社交媒體也靜悄悄地出了post 與我的朋友道別。」

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以上是一位患有嚴重青少年抑鬱症學童的自我剖白，他除了道出他的抑鬱徵狀，同時他也明確表白抑鬱症最令人擔心的病徵 --- 自殺念頭！當每一次看見新聞報道有學童選擇自殺了結自己的生命，相信會令很多家長感到惋惜，而自殺背後的原因很大機會是來自抑鬱症，那麼有甚麼方法可以及早發現或阻止自殺悲劇發生？

抑鬱症可以在任何年紀出現，但對於青少年抑鬱症我們不應掉以輕心，因為當這個精神疾患出現在青少年身上，除了影響他們的情緒，他們的認知（思想）和行為也會受到影響。根據認知行為理論 （Cognitive Behavioral Theory)，我們的認知（思想）會影響我們的情緒，而我們的情緒又會影響我們的行為，而我們的行為又會影響我們的認知（思想）。如果是抑鬱症患者，一個惡性循環就會形成。患者會有負面想法，就如戴上有色眼鏡，用悲觀的態度去看待眼前的所有事情，然後會責怪自己，覺得自己一無是處，覺得身邊的父母、老師或好友也無法幫助他們，感到非常無助，最終產生絕望的感覺，這就是抑鬱症普遍的負面認知，而這些負面想法然後又會引發出負面的抑鬱情緒。

情緒方面，抑鬱症患者會被抑鬱情緒所困擾，簡單而言，抑鬱情緒就是感到「唔開心」，或經常哭泣。換言之，當見到一位青少年在家中或學校經常哭泣，我們就要考慮他是否患有抑鬱症！不少家長也會詢問男學生和女學生有沒有分別，當抑鬱症發生在女學生身上，她們是比較容易哭泣，但如果發生在男學生身上，或許他們比較堅強，男學生是比較少哭泣，但他們也會承認自己不開心，要知道這些抑鬱情緒最終也影響抑鬱症患者的行為表現。

行為方面，抑鬱症患者通常感覺自己非常疲累，沒精打采，對很多的事情都失去興趣和動力。所以當青少年突然停止參與他們喜歡的課外活動，突然性格轉變不想見人，突然減少社交活動，這些也可能是抑鬱症的行為表現。在學校方面，由於抑鬱症會影響讀書表現，因此成績會出現大倒退，甚至拒絕回校上課，這也可能是抑鬱症所導致的學校行為現象。

抑鬱症最重要的警號徵兆當然是自殺現象，同樣地自殺的形成也是由認知開始，即是首先出現自殺念頭，當抑鬱症沒有及時處理而繼續惡化，自殺念頭就會變成實體的自殺計劃，繼而出現自殘或自殺的行為現象。因此家長可以借用這個認知行為循環作為參考，嘗試去了解子女的狀況，如果在認知上、情緒上或行為層面上出現以上的早期警號徵兆，或許子女已經患有青少年抑鬱症，自殺行為是有機會阻止的，因此最理想的方法就是尋找專業人士作出詳盡的評估，然後揀選合適的治療方案！

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