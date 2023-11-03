  • 27°C
香港時間 : 20231103日 (週五) 11:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

開心速遞丨細龍生開工等7小時反被指遲到　鄭世豪暗指有人欺善怕惡：越好人越難撈

娛樂 10:27 2023/11/03

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

「細龍生」鄭世豪罕有放負，暗指有人欺善怕惡。

TVB人氣處境《愛·回家之開心速遞》輕鬆搞笑，成為港人電視撈飯的好節目。當中憑「細龍生」成功入屋的鄭世豪，在劇中與「大小姐」林淑敏為了爭取龍家繼承之位，經常鬥氣，鬧出不少笑話。

作為核心人物的鄭世豪，幾乎天天開工勤力拍攝，近日突然在IG爆seed，暗指公司有人欺善怕惡，讓他不禁大呻：「呢份工真係越好人越難撈！」

念親恩丨細龍生思念亡母致徹夜難眠　鄭世豪自責未盡孝道：事教人一次入心

最新影片推介：鄭子誠劉倩怡專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄭子誠相伴抗情緒病令愛昇華　劉倩怡學懂去愛：感覺找回生命的核心

【念親恩】《開心速遞》細龍生寫文悼念母親　鄭世豪向媽媽示愛承諾下世再補償

暗指有人欺善怕惡

鄭世豪連發兩個限時動態，透露自己開工拍劇等足7小時，也沒有半句怨言，但卻反被屈遲到，令他罕有在網上放負。

他寫道：

呢個世界係奇怪的，一直太好人太準時，習慣毫無怨言的我，就算今日天地間（更）要等7小時也會比人老屈等我的。

帖文中，他更配上「投票」互動，問網民他應該「嬲爆炸」還是「得啖笑」。

點擊圖片放大
+3
+2

其後再發文，鄭世豪大大隻字表示：「呢份真係越好人越難撈，係時候收自己皮。」並配上一個生氣的表情圖案，難掩憤怒。

索性轉型教唱歌？

相隔一個小時後，鄭世豪拍劇後到歌唱校繼續開工。面對著學唱歌的學生，反而令其心情回復：「教人家唱歌更高興，尤其見到學生進步神速。」

鄭世豪此番話，似乎暗示當歌唱老師比當演員開心，難道「係時候收自己皮」意味著會轉型？

難道會專心轉型教唱歌？（IG限時動態圖片）

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

念親恩丨細龍生思念亡母致徹夜難眠　鄭世豪自責未盡孝道：事教人一次入心
13:05 2023/10/26
念親恩丨細龍生思念亡母致徹夜難眠　鄭世豪自責未盡孝道：事教人一次入心
【開心速遞x東張西望】港姐何沛珈成鄭世豪新秘書 　 Roxanne入行兩年拍劇主持機會不絕
12:04 2022/08/30
【開心速遞x東張西望】港姐何沛珈成鄭世豪新秘書 　 Roxanne入行兩年拍劇主持機會不絕
【答得快好世界】鄧飛任校長兼議員後出山主持節目　江欣燕與昔日拍檔難得再聚
12:52 2022/10/03
【答得快好世界】鄧飛任校長兼議員後出山主持節目　江欣燕與昔日拍檔難得再聚
【大牌筵席】蔣怡露兩手拋巨鑊　鄭世豪林凱恩嚐深水埗人氣豬膶麵
12:36 2022/12/12
【大牌筵席】蔣怡露兩手拋巨鑊　鄭世豪林凱恩嚐深水埗人氣豬膶麵
【靚太廚房】細龍生Luna教整零失敗甜點冧情人　「士蕉Luna Cake」免焗微波爐食譜
17:09 2023/02/14
【靚太廚房】細龍生Luna教整零失敗甜點冧情人　「士蕉Luna Cake」免焗微波爐食譜
【念親恩】《開心速遞》細龍生寫文悼念母親　鄭世豪向媽媽示愛承諾下世再補償
12:53 2023/09/18
【念親恩】《開心速遞》細龍生寫文悼念母親　鄭世豪向媽媽示愛承諾下世再補償

你可能感興趣

念親恩丨細龍生思念亡母致徹夜難眠　鄭世豪自責未盡孝道：事教人一次入心
13:05 2023/10/26
念親恩丨細龍生思念亡母致徹夜難眠　鄭世豪自責未盡孝道：事教人一次入心
【開心速遞x東張西望】港姐何沛珈成鄭世豪新秘書 　 Roxanne入行兩年拍劇主持機會不絕
12:04 2022/08/30
【開心速遞x東張西望】港姐何沛珈成鄭世豪新秘書 　 Roxanne入行兩年拍劇主持機會不絕
【答得快好世界】鄧飛任校長兼議員後出山主持節目　江欣燕與昔日拍檔難得再聚
12:52 2022/10/03
【答得快好世界】鄧飛任校長兼議員後出山主持節目　江欣燕與昔日拍檔難得再聚
鄭世豪 娛樂人物職業 演員 開心速遞 綠葉 TVB 娛樂行業 電視劇 社交平台

最高瀏覽

非常外傭丨被菲傭騙了5年？ 港媽視如家人送金飾利是結果出乎意料
非常外傭丨被菲傭騙了5年？ 港媽視如家人送金飾利是結果出乎意料
童年回憶丨美立法禁售彩虹糖2027年起全面停銷　背後1個原因令人震驚
童年回憶丨美立法禁售彩虹糖2027年起全面停銷　背後1個原因令人震驚
減肥大作戰｜264磅男子肥胖似阿伯　改1習慣狂減108磅變型男
減肥大作戰｜264磅男子肥胖似阿伯　改1習慣狂減108磅變型男