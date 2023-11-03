開心速遞丨細龍生開工等7小時反被指遲到　鄭世豪暗指有人欺善怕惡：越好人越難撈

▲ 「細龍生」鄭世豪罕有放負，暗指有人欺善怕惡。

TVB人氣處境《愛·回家之開心速遞》輕鬆搞笑，成為港人電視撈飯的好節目。當中憑「細龍生」成功入屋的鄭世豪，在劇中與「大小姐」林淑敏為了爭取龍家繼承之位，經常鬥氣，鬧出不少笑話。

作為核心人物的鄭世豪，幾乎天天開工勤力拍攝，近日突然在IG爆seed，暗指公司有人欺善怕惡，讓他不禁大呻：「呢份工真係越好人越難撈！」

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暗指有人欺善怕惡

鄭世豪連發兩個限時動態，透露自己開工拍劇等足7小時，也沒有半句怨言，但卻反被屈遲到，令他罕有在網上放負。

他寫道：

呢個世界係奇怪的，一直太好人太準時，習慣毫無怨言的我，就算今日天地間（更）要等7小時也會比人老屈等我的。

帖文中，他更配上「投票」互動，問網民他應該「嬲爆炸」還是「得啖笑」。

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其後再發文，鄭世豪大大隻字表示：「呢份真係越好人越難撈，係時候收自己皮。」並配上一個生氣的表情圖案，難掩憤怒。

索性轉型教唱歌？

相隔一個小時後，鄭世豪拍劇後到歌唱校繼續開工。面對著學唱歌的學生，反而令其心情回復：「教人家唱歌更高興，尤其見到學生進步神速。」

鄭世豪此番話，似乎暗示當歌唱老師比當演員開心，難道「係時候收自己皮」意味著會轉型？

▲ 難道會專心轉型教唱歌？（IG限時動態圖片）

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