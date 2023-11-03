焗爐著火︱KOL焗爐翻熱牛角包　料理紙著火噴15cm火焰結局驚險

▲ KOL焗爐翻熱牛角包，料理紙著火噴15cm火焰結局驚險。

使用爐具要小心！昨日（11月2日），一名台灣KOL在用焗爐翻熱牛角包時，發生了「噴火」意外，結局非常驚險。

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台灣美妝KOL花花昨日在Instagram限時動態分享驚悚遭遇。她表示，自己在早上想用焗爐翻熱2個冷凍牛角包，但因懶惰不想洗碗，所以決定用料理紙（同：Parchment Paper牛油紙 / Baking Paper烘焙紙 / Cooking Paper煮食紙）墊著牛角包，翻熱後就可以直接丟棄，方便衛生。

於是，焗爐預熱後，花花就將擺放著2個牛角包的料理紙直接放入焗爐内的陶瓷托盤。然而就在放入的瞬間，料理紙邊緣竟開始著火，甚至沿著焗爐噴出至少15cm火焰。花花大驚失色，慌忙關閉焗爐並努力將火焰吹小。幸運的是，火勢受控，花花在焗爐前看著整張料理紙燒完，驚險過程歷時3分鐘。她心有餘悸表示學到教訓：

從今日開始絕不放料理紙進烤箱，我會很賢惠地洗碗，但烤箱能不用就不用，人一定要隨時看著！

▲ 台灣美妝KOL花花昨日在Instagram限時動態分享驚悚遭遇。

翻熱食物小貼士

用焗爐或微波爐翻熱食物，的確方便又快捷，但若使用不當，隨時會發生如著火、甚至爆炸的風險。過去曾有日本節目進行實測，有5種食物放微波爐加熱可致起火，並分享了正確使用微波爐的貼士。點擊下圖即看：

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責任編輯：羅嘉欣