夫妻關係丨丈夫預告提早退休減七成家用　全職媽被要求重返職場：養自己下半世

▲ 丈夫預告提早退休減七成家用，全職媽被要求重返職場感心淡。（《多功能老婆》劇照）

不少女性為了照顧家庭，犧牲發展個人事業，付出大半生當全職主婦，只昐一家人幸福生活。一名當了近20年的家庭主婦在網上發文，稱丈夫稱要提早退休，卻沒有周詳計劃，更要求她重返職場工作，慨嘆自己多年來照顧家庭和子女，卻像被用完即棄，令她感到十分心淡。

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有人妻早前在親子討論區發文，以「老公：你唔係要我幫你諗埋？（下半世生活）」為題。她表示，自己做了19年家庭主婦，丈夫近日表示打算3年後提早退休，但退休計劃卻沒有考慮她，直言家用會減7成，要求她出來工作養活自己，

「佢話輪到我出來做嘢！我又冇乜積蓄！所以我要揾返份工！感覺被人利用當工人、湊仔、秘書，用完即棄嘅感覺！

人妻表示，雖然不用供樓，丈夫亦有一定積蓄，但只夠他一個人生活，自己已勸過丈夫減少不必要開支，例如不要吃太貴的食物、去太多旅行，但對方都不聽，「佢話佢搵錢佢使」；丈夫更認為，做家庭主婦「好嘆咁，唔係打機就煲劇」。而且丈夫曾試過出軌，好不容易才捱過來，二人育有一名兒子，仍在求學階段，幸運的話3年後兒子有返工可以給家用幫輕一點，但她最少都要找兼職。

不少網民紛紛批評事主的丈夫，認為丈夫不負責任，「好多男人以為老婆無上班就悠手好閒，如果有仔女, 老婆其實都好忙」、「所以話做女人幾辛苦，結婚生仔，湊仔煮飯，跟住又出番去做嘢，呢份工俾我再㨂都唔會㨂結婚生仔」，有網民更質疑丈夫要求事主出去工作是為了有時間去偷情，「電視劇都有講，男人一係出軌0次，一係N次嘛」。

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責任編輯︰王明芳