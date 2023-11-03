大鬧病房爭樓丨離島6旬忤逆仔恐嚇病母改平安紙　9旬母激動召護士趕走不孝子

▲ 有港人早前去醫院探病時，目睹一幕「逆子爭產」。

久病床前沒孝子，為層樓母子反目！有港人日前在離島一醫院目睹忤逆仔為爭產大鬧病房，當日一名6旬漢闖入病房，恐嚇9旬病母改平安紙，將層樓轉名給他，否則不讓母親回家，送她去老人院，其母激動得召護士趕走不孝子，該港人斥罵，「真係禽獸不如！」

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該目擊的港人日前在「香港討論區」以「忤逆仔大鬧離島某醫院病房，結果被母叫護士把他趕走」為題發文，表示早前去離島一間醫院病房探病時，見到一名年約8、90歲的女病人，而她的年約60歲兒子來探病，期間母子二人因房產問題大聲嘈吵，鬧得整個病房都聽到他們的爭產對話，

聽到兩人對話內容大概是母親早前已寫了平安紙，兒子對平安紙內容感到不滿意，欲叫母親重新寫過一張平安紙，要把母親層樓全寫給他。

年邁母親拒絕兒子的要求，兩人繼而發生口角，兒子竟向母親說出一番心寒的說話，

母親如不將層樓寫給他的話，他便不讓母親回家，要送母親去老人院！

母親聞言甚為激氣，激動得按鐘召護士趕走其子！目擊港人稱，看到這情境真的感到十分難過，慨嘆世間竟然還有這樣的忤逆仔，大罵對方禽獸，

真係禽獸不如！估唔到呢個年代居然仲有迫母親分身家呢啲事情發生，希望其子回家後能夠反省，唔好咁不孝喇，做唔好嘅事個天會知，遲早有報應。

貼文一出，即掀起熱議，網民鬧爆該不孝子忤逆，「呢啲死癈柴，趁老母病就攞佢命，遲早有報應，分分鐘佢老母長命過佢，就算層樓寫咗比佢佢都無命享啦」、「為咗間屋，殺人放火，忤逆雙親都做得出，地產版入面都有好多呢啲人」、「這類case比比皆是，毫不罕見！人心根本非常壞，自私是萬惡之根!」

有網民認為久病床前無孝子，親生仔不如近身錢是冇錯，「俾咗全層樓個仔，都係要去老人院」、「如果係對阿媽好使鬼叫阿媽改平安紙咩！阿媽點都會留番間屋畀佢啦，使鬼立遺囑。」、「依家未改名都可以威脅阿媽話送佢去安老院，改咗就更加唔會理佢」。

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責任編輯：王明芳