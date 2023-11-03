減肥惹禍｜瘋狂減肥從220磅減至55磅入ICU　26歲女子靠「糞菌移植」挽回一命

▲ 26歲女子瘋狂減肥，從220磅減至55磅入ICU，靠「糞菌移植」挽回一命。

不少愛美人士都會進行減肥，但切勿過度減肥。内地一名26歲女子用了8年時間從200斤（約220磅）減至50斤（約55磅），期間更食用内地網紅藥丸幫助排便，結果導致厭食症、嚴重營養不良、多重器官衰竭。

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據《搜狐新聞》報道，大連一名26歲女子婷婷身高1.75米，曾重達200斤（約220磅），於是她透過節食、運動等方式將體重減至130斤（約143磅），但同時她卻出現了嚴重的便秘問題，在嘗試了各種方法後都沒有緩解。偶然一次機會，婷婷接觸到網紅產品「小粉丸」，聲稱能夠幫助排便，便買回來嘗試。

最初她按照推薦劑量每天服用1粒，結果她發現不僅能清腸，還能使體重變輕。但不久後，婷婷開始覺得藥效變弱，於是加大了服用劑量，幾年來越來越依賴藥物，幾乎到了控制不住上癮的狀態，由原本一天服用1、2粒加至一天6至9粒。

據婷婷的媽媽王女士回憶，婷婷在2019年時身體狀況已經出現異常，日漸消瘦，身體多個器官有積液，當瘦到體重只有50斤的時候，她已經吃不下任何東西。

今年4月23日，婷婷在臟腑嚴重受損的情況下出現了吐血、便血，肺部積液、腹腔積液的量都非常大，整個人出現昏迷，在當地輾轉兩家醫院ICU治療後都沒有起色，表示無法救治。

隨後，王女士帶婷婷前往南京醫科大學第二附屬醫院就醫，醫生判斷婷婷重度營養不良、各器官衰竭、全身多部位流血，出現凝血功能障礙、意識障礙。微生態醫學科主任張發明表示，各種各樣的原因導致婷婷出現營養攝入不足，後期即使她想吃也吃不進去，即使吃進去了，腸道也無法吸收。

從來沒有看到這麽重的營養不良的狀態，身體的所有器官都在出血。

最後，醫生決定為婷婷進行「糞菌移植」，將健康供體的菌群移植到腸道，促進營養物質吸收。經過3個療程「糞菌移植」及多學科的聯合治療，婷婷的體重已增長至90斤（約99磅），身體各項技能亦逐漸恢復。

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報道指出，「糞菌移植」技術是將健康人的糞便，在製藥級別的實驗室内經過連續分離、洗滌、純化，然後移植至患者腸道，以重建正常腸道菌群達到治療疾病效果的技術。本質上就是建立一個良好的微生態，去代替之前身體裡不好的微生態，支撐人體的免疫、營養和代謝功能。

張醫生表示，在日常門診中，經常能遇到一些愛美人士通過服用各種減肥藥和保健品、催吐、腹瀉、甚至是灌腸等方式來減輕體重，最後引發各類疾病。他提醒，不建議年輕人過度追求「骨感美」，不恰當的減肥方式可能引起一系列的嚴重後果。如果遇到便秘等自己難以解決的問題一定要及時就醫，切勿自行購買保健品，或非處方藥品來治療疾病。

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責任編輯：羅嘉欣