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人情冷暖丨筵開100席請逾千村民無人到賀　新郎母親自責：我們不懂人情世故

家事百科 12:15 2023/11/03

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貴州一對新人回鄉大排筵席近一百圍，但1000多位的村民沒有出席，場面十分冷清、極之尷尬。

結婚擺酒，當然是希望熱熱鬧鬧。內地一對新人回鄉大排筵席近一百圍，但最後只有少量親戚到來，1,000多位的村民「禮唔到、人唔到」，令到整個場面十分冷清、極之尷尬。不過，事後新郎的母親揭開背後原因並自責道，「是我們不懂人情世故。」

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綜合內地媒體報道，事件發生在新郎家鄉貴州一個農村。為了婚禮，男家準備了近100圍的酒席宴請親友及村民。事發前，新郎及父母只是通知了關係較親的村民，他們認為按照村里「一傳十、十傳百」的習俗，估計最後所有村民也會知道，所以他們便沒有每家、每戶親自通知。

可是，到婚禮當天卻令人大失所望。從男家拍攝的照片所見，在倘大的空地上，放了密密麻麻的桌子和椅子，席上的爐具也準備妥當，但是，座上卻空無一人，只有數位親友到來。男家見狀，當下立即打電話給村民們哀求赴宴，但對方都是百般推遲，最後，所有的酒菜也無人問津。

婚宴場面十分冷清。（微博圖片）

對此，新郎的父母雖然感到尷尬及傷心，但是卻明白村民們的表現。原來，為了謀生搵食，新郎父母長期在外打工，所以村中多年來的婚事、喪禮也沒有辦法出席，有村民表示，

村裏的大小紅白喜事，他們家從不參與，他們家的婚禮，我們自然也不會參與。

有來才有往，所以新郎母親嘆息道，「是我們不懂人情世故，不怪他們（村民）。」

事件曝光後，引來了網民熱議。有人認同這是因果循環的問題，「人都是相互的，你不去別人家，別人也不來你家」、「幾百塊的紅包，感情不好真的不想來」；不過，也有網友覺得是機會認清真朋友，「真好，以後可直接不再往來，省下不少錢。」

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責任編輯︰王明芳

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