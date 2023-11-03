本地遊｜饒宗頤館辦泰國水燈節　穿泰服體驗+泰國舞工作坊【內附連結】

▲ 饒宗頤文化館辦泰國水燈節，參加者可試穿泰服、製作水燈、體驗泰國舞等。（饒館提供）

水燈節是泰國最受歡迎和最具視覺衝擊力的年度節日之一，在泰國農曆第12個月的滿月期間慶祝，今年的水燈節時間是11月27日。很多旅客都會親臨當地，感受一下熱烈的氣氛。

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不過，若果你未有空閒旅遊，一樣可以在香港體驗一下水燈節的魅力。泰國文化協會將於11月19日在饒宗頤文化館舉行的水燈節，屆時有特色的工作坊讓公眾參與，想要享受一個難忘的體驗，就別錯過早鳥優惠！無論你是會員還是非會員，都可以享受這項優惠。

而且，這次你還有機會發揮愛心！選擇捐贈，讓低收入人士也能共襄盛舉，體驗水燈制作的魅力。透過捐款，亦可以享有免稅收據。

▲ 水燈節是泰國最受歡迎和最具視覺衝擊力的年度節日之一。（饒館提供）

活動詳情

日期：2023年11月19日 (星期日)

地點 ：饒宗頤文化館

時間：14:00-19:30

活動亮點

現場泰國歌舞表演

傳統孔劇演出

泰國水燈工作坊：親手製作傳統水燈，體驗泰國節慶文化

泰服體驗工作坊：試穿泰國傳統服裝，感受泰國風情

泰國紙傘油畫工作坊：學習泰國紙傘畫藝，創作屬於自己的傳統藝術品

泰國舞工作坊登記

活動費用: $230 (早鳥會員價)、$260 (早鳥非會員價)

泰式紙傘彩繪工作坊登記

活動費用: $170 (早鳥會員價)、$200 (早鳥非會員價)

泰服體驗工作坊

參加者將會試穿泰服及裝飾，並在協會安排背景板前自行用手機拍照。

活動費用: $270 (早鳥泰國文化協會會員價)、$300 (早鳥非會員價)

鮮花水燈工作坊

活動費用: $170 (早鳥會員價，包製作材料)、$200 (早鳥非會員價、包製作材料)

截止報名：2023年11月12日22:00前

▲ 在泰語中，Loy一詞是「漂浮」的意思，Krathong是指「容器、船或船隻」，人們將裝飾有蠟燭和鮮花的水燈漂浮在水面上。（饒館提供）

水燈節也被稱為「燈節」和浮燈節，各地人們在晚上聚集在湖泊、河流、運河和海灘參加慶祝活動，並向水神致敬。在泰語中，Loy一詞是「漂浮」的意思，Krathong是指「容器、船或船隻」，人們將裝飾有蠟燭和鮮花的水燈漂浮在水面上。泰國人認為，這是擺脫厄運和負面情緒，帶來好運和積極情緒的一種方式。

在泰國北部，與水燈一起慶祝的還有天燈節，點亮的燈籠被釋放到夜空。數百個燭光水燈漂浮在水面上，明亮的天燈升上天空，令人著迷。

編輯：葉翠華