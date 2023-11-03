黑色月光丨楊茜堯落實回娘家拍劇　惡鬥林夏薇兩大視后擦火花

視后楊茜堯將於12月返無綫開拍新劇《黑色月光》，今日（11月3日）有報道指此劇本來安排11月開工，但由於現時男主角及其他角色還未完全定案，故需要延遲至12月才開拍。

據知今次的監製是之前找佘詩曼回巢開拍台慶劇《新聞女王》的鍾澍佳，今次他亦為楊茜堯度身訂造角色。

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化身黑暗女王 演技受認同

有指今次《黑》劇題材及劇本相當特別，劇中楊茜堯的角色跟之前韓國熱播劇《黑暗榮耀》中宋慧喬一角某程度有點相似，相信茜堯角色有多種陰暗面，角色甚有挑戰！

茜堯向來精湛演技，備受觀眾認同，在2012年她憑着劇集《名媛望族》首奪視后，亦曾於香港、馬來西亞及新加坡奪得「我最喜愛電視女主角」。

而且，她多年來演的角色亦令觀眾留下深刻印象，包括《溏心風暴之家好月圓》、《宮心計》及《On Call 36小時》等。

▲ 楊茜堯將回TVB拍劇。

與薇薇合作有默契

去年初播映的《家族榮耀》中，她的角色黑化成終極奸角，故今次在《黑》劇的角色同樣要展現陰暗面，相信對她絕無難度，非常有發揮。

茜堯接受傳媒訪問，直言曾接觸監製鍾澍佳，但還未有進一步消息，現時一切交給經理人代談，但對今次合作相當期待，並指只要劇本適合她，一定會拍。

她又指與林夏薇相識，曾合作過劇集《收規華》，故再度合作一定很有默契，並表示若果再拍劇，小朋友會交由老公照顧，自己也想工作，望在事業再衝刺。

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挑戰演反派

除了茜堯外，林夏薇將在劇中挑戰飾演大反派，角色反叛，她接受訪問時表示很期待再與茜堯合作，又指很多具體內容還未知，要等公司通知，望今次有不同的火花。

另外，據知楊卓娜今次在劇中飾演茜堯的姊姊，實行戲內外戲外也是真姊妹，原來今次更是兩姊妹首次合作拍劇，難怪卓娜感到很興奮。

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