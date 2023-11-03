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食不安心丨食大閘蟹放題打開發黑傳惡臭　埋單$3053港女呻中伏

食用安全 13:25 2023/11/03

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

食大閘蟹放題打開發黑傳惡臭，埋單$3053 港女呻中伏。

大閘蟹當造，不少酒家均以大閘蟹放題作招徠，不過質素卻屢受人詬病。有港女早前一行5人，便光顧荃灣一間酒樓食大閘蟹放題。惟大閘蟹上枱後，她卻發現「隻隻都好黑好污糟」，而且有強烈「惡臭味」。她於是向酒樓經理反映，並希望可自己挑選，不過對方卻以「冇得揀」回應。其後經理便再為她換上另一批蟹，不過此時女事主回覆「冇乜心機食嘢」，更指所謂的放題名不符實，真正上碟的只有20隻。

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女事主在Facebook「荃灣人」發文，指於10月31日晚上9時許一行五人，在荃灣沙咀道一間酒樓食大閘蟹放題，正當眾人一臉期待之時，美夢卻頓時被上碟的大閘蟹所打破，因為質素極差，不但蟹腮為黑色，而且有惡臭味。

未拆殼未拆繩之前,已經見到好黑，隻隻都好黑好污糟，極多隻刷完出到嚟入面個腮全部都係黑色嘅，仲有啲一開有浸惡臭味散出嚟！

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女事主同行友人隨即向經理反映，希望可以自行選擇大閘蟹，不過，對方卻以極不友善的態度回應「冇得揀」之餘，更非常大聲大力收拾她們枱上東西。因此後來再上另一批大閘蟹時，女事主指已無心機進食了，因擔心「 d蟹有冇洗過」，更指所謂的放題名不符實，真正上碟的只有20隻。

第一轉單寫50隻，最後黎左十隻，第二轉單寫20隻，黎左十隻

事件曝光後，瞬即引起熱議，不少網民留言叫事主投訴，事主亦回應指「呢一兩日落去報食環同消費者委員會」；有人則指大閘蟹放題質素難有保障，「呢啲大閘蟹放題，佢可能又冇咁多雪櫃，啲蟹就會好快死，所以蒸完出嚟發臭一啲都唔奇」；有人則指便宜莫貪，「貪平咪出事」。

揀大閘蟹要輕力按

揀選大閘蟹、洗蟹、蒸蟹及拆蟹其實都大有學問。新鮮的大閘蟹通常稱為「黃毛金爪」，黃毛即是在陽光照射下會呈啡紅色，輕力拉扯爪位時，會有反抗力，即代表夠生猛。一般約有4両半至5両已夠甘香肥美，揀蟹時可輕力按下眼位，如有即時反應即代表新鮮。

如買回家後並非即食的話，應先以濕毛巾敷住蟹身，亦不要拆走蟹身上的水草或綿繩，否則會被鋒利蟹鉗弄傷。而清蒸就是最常見食大閘蟹的方法，可品嘗蟹膏蟹黃原汁原味。

小貼士：

大閘蟹身上有些部位不宜食用，應先去除。例如呈六角形的蟹心，是蟹最寒的部位，要去掉。而蟹肺、蟹嘴、蟹胃及蟹奄等內臟，則易藏污穢，也不應進食。

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責任編輯：羅嘉欣

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