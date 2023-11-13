【中小學試題】初中中文名師試題教室　中三「語文運用練習」：教學及工作紙答案

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一 . 辨認字詞：在括號內選出適當的字詞，把正確答案圈起來。

1. 一到小息，同學們便（ 跑 ）到小賣部購買零食。

2. （ 頒 ）獎典禮上，學生們欣喜地從老師手上接過獎狀。

3. 弟弟從容不（ 迫 ）地從走進考場。

4. 星星高高地（懸）掛在天空上。

5. 現今科技發達，一台電（腦）已能讓我們得到包羅萬有的資訊。

6.叮噹叮噹……下課的（ 鈴 ）聲響起了。

二 . 修辭辨析：判斷以下句子運用了哪種修辭手法，並把代表的英文字母填在括號內。

A. 誇張 B.明喻 C.擬人 D. 反問 E.暗喻

1. 向日葵靜靜地等待太陽的出現。 （C）

2. 你難道不知道今天停課嗎？ （D）

3. 老師如燈塔一般指引著我們。 （B）

4. 洪水是令人恐懼的猛獸。 （E）

5. 他餓得可以把整個餐廳的食物都吃光。 （A）

三 . 閱讀理解：細心閱讀文章，把答案填在橫線上，選擇題 則在○內塗黑。

1. 作者在文中描述了自己的中學生活，當中沒有提及以下哪個情況？

C. 每天下課後補習兩個鐘頭的英文。

2. 作者在文中如何描述T 女士？

B.她的皮膚很白嫩，身體很窈窕。

3. T 女士是作者那兩個科目的老師?

代數和歷史。

4. T 女士如何幫助作者學習數學?

她每天抽出一個鐘頭給作者，讓作者每天下課後，就到她的辦公室，補習一個鐘頭的算術，

作者因而得以把高小三年的數學課本，在半年以內趕完了。

(答案言之成理亦可給分)

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