藥物過敏丨11歲童疑誤服感冒藥致8成皮膚剝落　醫生揭患罕病死亡率極高

▲ 男童疑因誤服感冒藥，導致全身逾8成皮膚壊死剝落，醫生診斷患上中毒性表皮溶解症。

藥不可以亂服，即使普通感冒藥也可致命。上月一名廣州男童疑因誤服感冒藥，導致全身逾8成皮膚壊死剝落，醫生診斷患上中毒性表皮溶解症，屬於一種臨床罕見而且死亡率極高的疾病，幸好經過20多天的治療，男童已度過危險期，正在康復中。

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據內地傳媒報道，廣州一名11歲男童9月底時出現發燒症狀，家人給予口服感冒藥，到10月2日男童再次發燒，出現口腔皰疹、眼臉皮膚紅腫，次日口腔四周皮膚及雙眼皮膚糜爛，身體皮膚紅疹，高燒至41度。直到10月4日凌晨1時，家人將男童緊急送入東莞市婦幼保健院兒童重癥醫學科治療。

到達醫院後，男童身上皮膚靶形紅斑愈來愈多，先是面、頸、胸部，很快融合成片狀擴展至全身，斑塊表面有大小不等的鬆弛性水泡和表皮鬆解，黏膜也可見大片壞死性剝離，全身超過80%皮膚大面積脫落。

▲ 男童疑因誤服感冒藥，導致全身逾8成皮膚壊死剝落。（網上圖片）

東莞市婦幼保健院副院長兼兒童重症醫學科主任周新龍說，男孩患的是中毒性表皮溶解症（Toxic Epidermal Necrolysis，簡稱TEN綜合症），是一種臨床少見而死亡率極高的急重症，及時診斷和合理治療是提高治療成功率的唯一途徑。

醫生表示，此病大多由藥物引起，發病急劇且發展迅速。在臨床上，此病表現為使用藥物以後出現疼痛性的紅斑、蔓延擴散迅速，在紅斑基礎上發生大泡、表皮剝脫、糜爛、滲出、可伴隨發熱、寒顫、全身無力、肌肉疼痛等，病情發展比較快，嚴重的可以出現電解質失衡、多重器官衰竭而死亡。考慮孩子最開始發燒時，曾自行服用感冒藥，醫生初步懷疑這就是男孩發病的原因。

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醫生解釋，此病治療的困難在於皮膚剝脫引起大量體液流失，皮膚屏障功能破壞容易導致嚴重敗血症危及生命，必須由兒童皮膚科、燒傷科、兒童重症監護科、眼科、外科等多個團隊合作治療。

男童一度被送入重癥監護室，經過一個多月治療，包括5次血漿置換治療，新的皮膚已經開始生長，背部皮膚都長好。目前男童已度過危險期，正在「脫殼而生」，相信再經過一段時間的治療後，便可出院回家。

醫生提醒，適逢季節交替易惹感冒，家長不要隨意給孩子用解熱鎮痛藥物和抗生素，如果發現孩子的皮膚尤其是眼部和口腔黏膜損害，一定要及時求醫。

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責任編輯︰王明芳