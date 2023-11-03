防癌水果｜水果2種高危食法恐致癌　營養師推5大水果穩定血糖防胰臟癌

▲ 台灣有營養師推薦5大水果，有助穩定血糖、預防胰臟癌。

不少水果含有豐富營養，然而一旦以錯誤方式吸收，隨時弄巧成拙。台灣有營養師就指出，水果的2種高危食法容易令血糖升高，甚至有可能增加患胰臟癌的風險。她又另外推薦5種相對高纖且並有效穩定血糖的水果，能夠幫助預防「癌王」胰臟癌。

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胰臟癌在本港致命癌症中排行第四，血糖過高容易增加患癌風險。台灣營養師劉怡里在節目《健康2.0》中表示，水果糖分通常較高，攝入後容易影響胰島素分泌，因此進食過量或選錯水果都有可能增加胰臟負擔，誘發胰臟癌。

她指出，要預防胰臟癌，選擇水果的一大關鍵在於低GI（升糖指數），並推薦以下5種水果，有效幫助穩定血糖，維持胰臟健康。

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除了選擇適合的水果，亦需要特別注意水果的吃法。劉怡里解釋，低GI水果雖然含有豐富纖維，然而一旦將它們榨成果汁，或者吃完之後吐掉果渣，便有機會弄巧成拙，導致血糖不穩定，由低GI變成高GI。

即使是低GI的水果，一旦攝取過量依然會影響血糖，因此亦需注意每日食用份量，建議如下：

低GI水果大約以1碗為份，一般人每日可以吃2份

高GI水果，例如夏天當造的芒果和龍眼，可以吃半碗

胰臟癌5大症狀

北投健康管理醫院副院長錢政平指出，胰臟癌早期難以被發現，當出現不適症狀，容易誤認成腸胃疾病或背痛。加上胰臟位於在身體中央深處，一般的腹部超聲波檢查，無法全面偵測胰臟是否有病變，因此很多患者發現時已屬於中晚期，存活率較低，故還有「癌王」的稱號。

錢政平提醒，如發現有以下5大症狀，有可能是胰臟出現問題，甚至是患上胰臟癌。

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胰臟癌位置隱蔽 初期病徵不明顯

根據醫管局，胰臟是位於腹腔深處的腺體，位置在胃及背脊中間，連接十二指腸，屬於消化道器官。主要功能是分泌消化酶幫助消化，以及製造胰島素調節血糖。

胰臟藏在胃部與大小腸等器官後面，胰臟癌是入侵性強的癌症。在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使是每年定期接受身體檢查的患者，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌。不少患者到癌症晚期才察覺患病，以致耽誤治療，影響生存率。

胰臟癌高風險因素

醫管局指出，大部份胰臟癌患者為65歲以上人士，其他高風險因素包括：

種族：黑人的風險較高

性別：男性比女性有更高風險

抽煙：吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍

糖代謝異常：糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險

超重：超重的人有較大風險

飲食：長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌

化學品：長期接觸殺蟲劑後、石油或染料

感染幽門螺旋桿菌：患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍

遺傳性胰臟炎：遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見

慢性胰臟炎：常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因

經常進食高糖食物，也有機會增加患胰臟癌及脂肪肝風險，點擊圖片了解詳情：

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責任編輯︰羅嘉欣