【感人故事】28歲才俊患癌捐積蓄$80萬　英超愛華頓球星拍片回應善舉

▲ 愛華頓是Gabriel鍾愛的英超球隊。（受訪者圖片）

港大社會科學院畢業的青年楊嘉驃，早前證實患末期胃癌，近期病危；楊嘉驃Gabriel上月中在社交網頁發文，指自己將積蓄80萬元捐給兒童癌病基金，盼「世上不會再有癌症」，引起外界迴響，連遠至英國的Gabriel愛隊、英超愛華頓前鋒卡法路雲（Dominic Calvert-Lewin）也拍片力撐善舉，支持Gabriel正向思維抗病。

fb專頁「拖肥工廠」管理人稱，早前曾向球會分享過Gabriel無私捐獻$80萬給兒童癌症基金的故事，以及抗癌歷程，好快就獲得球會作出回應，球會安排前鋒卡法路雲親自跟Gabriel道謝，並為佢打氣，表揚其善舉。

管理人希望，這段短片為Gabriel提供力量，亦想跟外界分享這份黎自球會的愛，鼓勵大家要面對任何困難。

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楊嘉驃自港大畢業後，曾成立一間環保初創企業，推動普及紙飲管及可重用飯盒。其後加入投資銀行，並在去年4月證實患上胃癌，積極治療下仍未見好轉。

兒童癌病基金行政總裁錢靜蘭向傳媒表示，會按楊嘉驃意願將所有捐款，用來購買藥物，預計可協助6至10名癌病兒童。

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責任編輯：吳卓峰