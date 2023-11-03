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抽水王丨裕美盼移居日本生活　林作與女友價值觀起矛盾：她說我自私

娛樂 12:36 2023/11/03

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

大部分網民力撐「最佳女朋友」裕美。

「十優港姐」麥明詩近日愛情事業兩得意，不過她的前度、有「抽水王」之稱的林作，早前捲入虛擬資產交易平台JPEX風波，雖然當日無罪離開警署，但案件仍在調查當中。

即使官非纏身，林作不忘與女友裕美慶祝拍拖五周年紀念，裕美特意訂了一個乳豬蛋糕，幽默配上「5週年你就坐」的祝福字句，認真大吉利是！

【JPEX風波】裕美陪伴度過低潮成功打動林母　林作：老母同條女好傾過同我

林作與裕美剛剛慶祝拍拖5周年，隨即便因價值觀起矛盾而吵架。（影片截圖）

【JPEX風波】跟得女友裕美被指是滿分情人　對林作不離不棄伴渡低潮

價值觀起矛盾

二人自拍拖以來也口沫遮攔，互相傷害是兩人的相處方式。即使林作近年運程與健康不順利，裕美依然留在身邊不離不棄，獲網民封為「最佳女朋友」。

剛剛才慶祝拍拖5周年，隨即便吵大鑊。林作發文透露，裕美希望離開香港移居日本生活，但他卻不想離開，兩人價值觀起了巨大的矛盾：

但昨晚回家後吵架直到凌晨...

價值觀的矛盾，十分大鑊。

真心係希望可以得到大眾的參與。

趁她不在家，我就放肆拿出來和大家討論了：

她說討厭香港，希望回去日本。

我很愛香港，也決心做香港特首，要我坐牢坐到昂山素姬我都願意。

她說我自私。

我說我不明白。

大家可以給我點意見嗎？為什麼我想留下來，不願移民，就是自私了？

可以的話，很希望和她直播公開討論。

我愛香港！

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網民給林作意見

大批網民湧入帖文留言，為林作給予意見。

不少人力撐裕美，認為裕美十分重視與林作這一段感情，同時已經付出不少，並籲林作不應再放任：「如果你屢勸唔改，經常要出位闖禍，或投資輸了好多錢，令她失去安全感，她很難永遠守在你身邊。」、「佢已用行動對你作出最大的讓步和付出。」、「她口中的自私，沒有埋怨的成份，只是希望你能理解她心中的恐懼。」

另外，亦有網民認為裕美難得尋回失聯23年的親父：「她很想多點和她爸相處。」

懶理林作自信騷腋窩

裕美未有在社交網談論與林作的分歧，一於懶理專心分享脫毛經歷。

她在鏡頭前高舉雙手，自信騷白滑腋窩，鼓勵「女人脫毛好重要」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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