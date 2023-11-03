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周末好去處｜香港黃金海岸名車古董車遊艇展　備有兒童電動賽車場+充氣樂園

休閒消費 12:38 2023/11/03

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

90年代賽車界的3架傳奇性名車：Porsche 911 GT1、McLaren F1及Mercedes CLK GTR (由左至右)，首次在香港同台亮相。 （相片由香港黃金海岸提供）

香港黃金海岸11月11日至12日將舉行香港頂級車壇盛會Gold Coast Motor Festival（GCMF），除展出多款頂尖汽車和遊艇、古董車外，更有多款親子遊樂設施，包括兒童電動賽車場、汽車主題充氣樂園、幼兒碰碰車及迷你汽車駕駛體驗，部分收益將捐贈予香港公益金。

本屆GCMF與頂尖汽車和遊艇品牌，以及收藏家合作，展出環球精選的珍藏經典名車、最炙手可熱的超級跑車和遊艇，陣容鼎盛。不論在歷史、工藝、馬力以至科技方面均為極高水平，讓車迷大飽眼福。

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傳奇名車亮相

今年展出的多款珍罕名車包括90年代GT1賽車界的三架傳奇性名車 — McLaren F1、Mercedes CLK GTR及Porsche 911 GT1，首次在香港同台亮相。此3款全球限量賽車標誌汽車發展的黃金時代，在賽車界上亦是極具歷史意義的里程碑。

今屆將展出一系列來自世界各地名車及豪華遊艇，包括不同年代的經典古董名車，Rennsport五十周年系列以及船身長達41呎至95呎的遊艇等。

車迷及一家大小好去處

GCMF活動豐富多元，活動期間，香港黃金海岸，包括黃金海岸鄉村俱樂部．遊艇會、香港黄金海岸酒店、黃金海岸商場及黃金海岸住宅，風光如畫的臨海地段將化身為一系列汽車主題專區，每個區域都將融合汽車、時尚生活與娛樂等元素，為來賓帶來獨一無二的體驗。

場內特設多款親子遊樂設施，包括兒童電動賽車場、汽車主題充氣樂園、幼兒碰碰車及迷你汽車駕駛體驗，同時亦提供現場音樂和娛樂表演。

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GCMF 2023門票於網上平台Klook發售，標準一日通行證成人票價$200、3至11歲小童及65歲或以上長者$100。

日期及時間：11月11日至12日 10am至6pm
地點：香港黃金海岸（青山灣青山公路1號）

記者：周美好

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