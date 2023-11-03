【美國制裁】美議員提案促制裁港官員、國安法官49人　港府強烈譴責斥「卑劣用心昭然若揭」

▲ 政府總部外貌。（曾耀輝攝）

5名美國國會議員提案啟動立法程序，要求美國行政當局檢視49名香港法官、檢控官及政府官員應否列入制裁名單。名單涉及律政司司長林定國、終審法院首席法官張舉能及所有常任法官、警務處長蕭澤頤、刑事檢控專員楊美琪、國安委秘書長區志光、23名現任或前任國安指定法官及15名檢控官等。特區政府今日（3日）就有美國議員提出所謂「法案」，妄圖恫嚇維護國家安全的有關特區人員，表示強烈譴責。

特區政府發言人說，維護國家安全顯然易見是屬於主權司法管轄區的內部事務，《香港國安法》在港實施不受到任何形式的干預。2019年發生的「黑暴」和港版「顏色革命」嚴重危害香港社會安寧，《香港國安法》的成功落實讓廣大香港市民生活和經濟活動迅速回復正常，營商環境得以恢復，惟該等美國政客對有關實況執意置若罔聞，更公然叫囂向履職盡責的特區人員作出所謂「制裁」，其拙劣政治戲碼和卑劣用心昭然若揭，特區政府予以強烈譴責。

發言人又稱，香港特區對於所謂「制裁」嗤之以鼻，無懼任何威嚇，定當繼續堅定不移履行維護國家安全的責任。特區政府強烈敦促該等美國政客認清事實，立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，並立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

發言人指出：「《香港國安法》實施三年多以來，香港特區依法履行維護國家安全的職責，切實秉持有法必依、違法必究的原則。香港特區執法部門在履行《香港國安法》規定的職責時，一直根據證據、嚴格依照法律，對危害國家安全的人、機構或組織依法採取執法行動。香港特區律政司按《基本法》第六十三條主管刑事檢控工作，所有檢控決定基於所有可接納的證據和適用法律進行客觀分析後作出。」

聲明亦提及，香港特區司法機關依法獨立行使審判權，而所有面對刑事指控的人都享有接受公平審訊的權利。法院嚴格按照證據和所有適用法律判案，案件不會因涉案者的職業、政治理念或背景而在處理上有所不同；而控方有責任在毫無合理疑點下證明被告人犯罪，被告人才可被法庭定罪。

強調香港特區的司法制度一直深得國際社會推崇。任何國家、組織或個人企圖利用政治力量干預香港特區的司法程序，都是破壞香港特區的法治行為，應受譴責。發表有意圖干擾或妨礙司法公正的言論，或作出有同樣意圖的行為，極有可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。

發言人重申：「香港特區堅決維護國家主權、安全和發展利益，全面準確貫徹『一國兩制』方針的最高原則。特區政府會堅定不移全面準確實施《香港國安法》，並進一步健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由，確保『一國兩制』實踐行穩致遠。」

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