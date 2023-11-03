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東張西望丨患柏金遜8旬老父搭上年輕泰妹　跟「老婆」出走兼反告兒子媳婦

娛樂 12:31 2023/11/03

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《東張西望》報導80多歲老翁出軌事件！

近年發生不少老翁被騙家財事件！昨晚（11月2日）播出的一集《東張西望》報道80多歲老翁出軌，更跟家人對簿公堂！

2021年，老翁的兒子李先生（化名）為80多歲患柏金遜症的父親以及70多歲的媽媽聘請了一位印傭，照顧父母的起居飲食，豈料80多歲的李父無預警下，搭上一位泰籍女子。

李太接受訪問說：「我老爺打電話畀我哋，話已經離家出走，我哋好驚訝，問佢去咗邊？」老爺告之他們正跟一名泰籍女子同居，「我奶奶反應好激動，作為兒子和新抱真係好難接受，首先要安撫番奶奶，佢係好嬲，真係晴天霹靂。都結婚五十幾年，沒諗過他一下子走咗去。」

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8旬老翁的媳婦接受訪問！

老翁兒子：已經當泰籍女人係老婆

李太跟李生均認為泰籍女子接近父親是另有目的，於是到訪二人同居單位，李太說：「我問佢地係咩關係，老爺答我哋係請泰籍女子返來照顧佢。」

最後李生跟李太以15,000元聘請泰籍女子為助理照顧父親，更安排印傭跟李父和泰籍女子同住，照顧父親。

3個月後，李先生突接獲印傭的電話，他說：「佢跟我哭訴，話爺爺唔畀我夾菜畀佢食，連沖涼都唔畀我幫忙，開始感覺奇怪，我走去問爸爸，佢話『如果我咁做嘅話呢，個泰國女人會呷醋』。」

某天，李父致電李生說：「你唔好再理咁多啦，我已經當個泰籍女人係老婆，嗰下我反應唔切。」

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8旬老父當局者迷

之後李生發現泰籍女人由李父帳戶轉走100萬元，泰籍女人也承認有此事，感憤怒的李生揚言解僱泰籍女子，卻遭李父阻止，李生說：「爸爸唔畀我哋炒佢，話如果真係要佢走嘅話，會跟埋佢走。我哋好擔心，爸爸係咪當局者迷，我勸佢冷靜啲，諗清諗楚，我哋唔係話想趕佢走，傾咗好耐，爸爸都決定要走。」

李生稱父親仍有不少資產在帳戶裡，他們擔心很快被人「清空」，李生說：「彼來我同爸爸講，如果你跟泰國女人走，咁媽媽跟一個長期需要照顧的家人，咁佢地點算呢？你要諗一諗，係咪應該要畀啲保障佢哋呢？我爸爸諗咗幾日之後，就做咗一啲決定，而呢個決定令佢地生活有保障。」

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印傭曠工反告僱主?

接著李生打算終止跟印傭的合約，由於對方聲稱要供女兒讀國際學校，李先生一時好心，遂繼續聘請印傭。某日李生收到印傭的短訊，聲稱要辭職離開兼失聯，李生遂聯絡中介公司，他們建議若印傭曠工3日可以解僱對方。

豈料今年5月，李生收到勞資審裁處傳票，印傭控告李生與太太無理解僱，更要求賠償7萬多元。印傭在庭上大話連篇：「佢話唔畀飯我食，又話要洗好多衫，好辛苦。」

但李氏夫婦向《東張》提供印傭感謝他們送食物的短訊，而且女傭連洗衣機也不懂用，最終法官建議他們以1萬元作庭外和解，以及賠上機票等費用便可完事。

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老父出爾反爾

經過與印傭的糾紛後，李先生與太太終有所警覺，李先生表示：「其實年初時，爸爸對佢之前做嘅事反悔，同埋控告我哋全家，我哋喺勞資審裁處傳票上搵到姐姐嗁申報地址，正是爸爸搬出去之後嘅地方。」

李生續說：「我就聯想到，其實姐姐係幫佢（李父）做證人。佢拎住我哋個電話、住戶證，我覺得佢好應該還畀我哋，就收到對方律師信就話唔會畀返呢啲嘢我哋，叫我哋唔好再騷擾佢，因為佢（印傭）係重要證人。」

最後《東張西望》到李父與泰籍女人居住的單位查問，發現二人於兩個月前搬走，保安更認出印傭和泰籍女人的樣貌，更說泰妹樣子年青。


 

撰文 : TOPick柴犬出動

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