香港賽馬會獎學金25周年頒發兩全新獎學金　培育更多關愛社會領袖

▲ 馬會主席利子厚（前排右十五）聯同主禮嘉賓香港特別行政區政府政務司副司長卓永興（前排右十四）主題演講嘉賓誼樂社藝術總監李垂誼（前排右十六）、馬會董事、管理委員會成員、各大專院校代表及賽馬會學人合照。

香港賽馬會獎學金成立25周年，並於昨晚（11月2日）為106名新一屆獎學金得主以及45名畢業同學舉行頒授典禮暨畢業晚宴。同時馬會很高興頒發兩項全新獎學金，包括香港賽馬會主席卓越獎學金及香港賽馬會駿步人生獎學金。

香港賽馬會透過其慈善信託基金於1998年成立香港賽馬會獎學金。每年頒發獎學金予學業成績卓越，以及對社會服務充滿熱誠的學生，培育他們成為關愛社會領袖，建設更美好香港。至今已頒授香港賽馬會獎學金予超過1,000位優秀學生，總捐助款額超過8億7千萬港元。

馬會主席利子厚聯同主禮嘉賓香港特別行政區政府政務司副司長卓永興、主題演講嘉賓國際知名大提琴家暨誼樂社藝術總監李垂誼、馬會副主席廖長江、董事黃嘉純、陳衍里醫生、胡家驃、龔楊恩慈及羅啟華、行政總裁應家柏、慈善及社區事務執行總監梁卓偉博士及各大專院校代表出席晚宴見證並分享獲獎同學的喜悅。

▲ 馬會主席利子厚（中）聯同主禮嘉賓香港特別行政區政府政務司副司長卓永興（左六）、馬會副主席廖長江（右六）、董事黃嘉純（左四）、陳衍里醫生（左三）、胡家驃（右五）、龔楊恩慈（左二）及羅啟華（右四）、行政總裁應家柏（左五）、慈善及社區事務執行總監梁卓偉博士（右一）、人力資源及組織發展事務執行總監王舸（右二）、法律及合規事務執行總監伍小翠（右三），以及財政事務執行總監范洪波（左一）為馬會獎學金25周年祝酒合照。

馬會主席利子厚表示香港賽馬會獎學金多年來不斷發展和進步，以應對21世紀世界的需要。他指出馬會獎學金的獨特之處在於不單表彰學術成績優異的學生，更重要的是發掘和獎勵品格卓越及熱心服務社會的學生，以培育關愛社會的領袖。

▲ 香港賽馬會主席利子厚表示香港賽馬會獎學金多年來不斷發展和進步，以應對21世紀世界的需要。

政務司副司長卓永興祝賀新一屆獎學金得主以及畢業同學，並指不少已畢業賽馬會學人在社會、文化和經濟等領域肩負領導工作，為香港、國家及其他地區作出重大貢獻。他高度讚揚馬會擴大香港賽馬會獎學金計劃，認爲這與政府致力培育青年人才一致，並感謝馬會的貢獻和捐助，讓優秀的青年接受高等教育，實踐理想。

▲ 主禮嘉賓政務司副司長卓永興祝賀新一屆獎學金得主以及畢業同學。

人才及業界發展是馬會慈善重點範疇之一。香港賽馬會獎學金反映馬會積極培育關愛社會領袖，同時鼓勵人才留港升讀高等教育院校，貫徹其致力建設更美好社會的宗旨。有關更多香港賽馬會獎學金的詳情，請瀏覽網頁﹕https://jcscholarships.hk/ 。

▲ 香港賽馬會主席利子厚（中）與香港賽馬會主席卓越獎學金得主合照。

▲ 香港賽馬會副主席廖長江（前排左六）與香港賽馬會駿步人生獎學金得主合照。

▲ 香港賽馬會行政總裁應家柏（前排右一）與應屆畢業的賽馬會學人合照。

一如其他慈善捐助項目，馬會對香港賽馬會獎學金計劃的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，為社會創造就業機會，並帶來稅收及慈善捐款。

▲ 主題演講嘉賓誼樂社藝術總監李垂誼（右）與首屆賽馬會學人李嘉齡（左）合奏表演。

▲ 香港賽馬會獎學金簡介。

今屆新增設的香港賽馬會駿步人生獎學金其中一位得主，是剛於今屆杭州亞殘運獲得乒乓球雙打銅牌的王愉程（Joelle）。她患有「先天性結締組織異常」，全身肌肉軟弱無力，右手機能只及一般人三成，又有嚴重脊柱側彎，但無阻她對乒乓球的熱愛。在特殊學校生活的11年裏，Joelle愛上了乒乓球，更代表香港出席多項國際賽事，包括全運會、亞洲錦標賽等。由於Joelle的體能比一般人差，故教練為她訂做了鐵球板，幫助訓練。她表示：「我會比隊員花更長的時間練習，回家後也會用啞鈴練習體力。」學術方面，Joelle希望畢業後在特殊學校擔任老師，以過來人身份分享「天生我材必有用」。她亦希望踏上殘奧舞台，為港爭光！

▲ 香港賽馬會主席利子厚（左二）與賽馬會學人羅澤嘉（右一）、王愉程（右二）及黃智麟（左一）合照。

▲ 香港賽馬會行政總裁應家柏（前排中）與賽馬會學人合照。

(特約)