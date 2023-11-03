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年少日記｜鄭中基追打黃梓樂心痛狂道歉　睇好10歲Sean奪金馬男配角

娛樂 16:15 2023/11/03

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鄭中基表示，戲中追打兒子梓樂，打到藤條斷的一刻好驚，搞到佢以後都唔想再接呢類角色。

鄭中基（Ronald）、黃梓樂 （Sean）在《年少日記》中演關係緊張的兩父子，連場打罵的對手戲充滿憤怒、壓迫和傷痛，電影在今屆台灣金馬獎榮獲「最佳原著劇本」、「最佳剪輯」、「最佳新導演」、「最佳男配角」及「最佳劇情長片」五項提名，小演員Sean更憑10歲之齡問鼎金馬男配角，演出備受讚賞。

對部分人來說，童年是段無憂無慮的好時光。但對部分人而言，童年則是不忍揭開的過往。這本日記記載的是圓滿抑或破碎，我們無法自選，也無法抹去重來。

《年少日記》記錄一道因原生家庭而起的傷痕，字裡行間訴說每段經歷的無力和痛楚，並與觀眾一同赤裸地檢視每道痕跡。至於能否釋懷，就留待成長後的我們，讀完這本日記之後，自行從中尋找答案。

連藤條都打斷

飾演躁狂嚴父的Roanld，對兒子抱極高要求，故與Sean的對手戲大多為打、罵場面，令現實中同樣身為爸爸的Ronald十分心痛，也擔心Sean的情緒。故每拍完一場打戲，Ronald都會向Sean道歉。

黃梓樂（左）與鄭中基（右）在《年少日記》中飾演關係惡劣的兩父子。（曾耀輝攝）

其中有一幕要在客廳中用藤條追打Sean，Ronald事前跟Sean說好想「一Take過」，盡量不就力、演得更迫真，為免要打多次。豈料最後卻因太投入，連藤條都打斷。

我覺得拍打戲好難，莫講小朋友，即使大人拍追打戲，都會怕太入戲、太重手，故小朋友我更擔心。打到藤條斷的一刻好驚，覺得『死啦，對唔住，痛唔痛？』

讚梓樂心理質素強

Roanld內疚的同時，Sean反而倒過來為他打「定心針」：「不用啦，我知道是假的。裏面墊了好多軟墊，不痛的，沒事！」Roanld直言這位小演員的表現好得超乎預期，心理質素亦十分強大：「第一Take拍完之後，鏡頭看得不太清楚打的部分，第二Take他便自動趴在沙發上、趷起屁股讓我打。結果兩Take搞掂，他真的好醒目。」

Sean曾與多位Mirror成員合作，姜濤、Ian、AK、Edan都有。（黃梓樂Instagram）

Sean年紀輕輕已有許多演出經驗，Ronald笑稱他是劇組「最年輕的老屎忽」，總是自動自覺做足要求，亦能迅速應要求調整演法，無須太多提點。

鄭中基心痛拒再演打小孩

以往總是以搞笑形象於大銀幕出現的Ronald，今次首度挑戰暴躁父親的角色，事前要「做足功課」。如看許多有關家暴的電影、新聞和個案分享，嘗試從小孩的視角了解他們如何看待父親，從而建構角色形象。

Ronald坦言笑稱Sean是劇組「最年輕的老屎忽」，無須太多提點。（曾耀輝攝）

縱然只是演戲，但於戲中連番呼喝、怒罵兒子，甚至時常動粗，除了沉重的情緒難以消化，家暴畫面更在Ronald腦中揮之不去：「我會想，小朋友活於如此高壓的家庭環境，如何成長？個心好悒。每次拍完回家，第一時間都要抱抱兒子，我想我以後都不會再演會打小朋友的角色了，試了一次，發覺真的不太喜歡。」

與電影完全相反，Ronald平日是個「貪玩」的暖男爸爸，從小便視子女為朋友般相處，更會一起打機、學玩大家愛玩的遊戲。他指親子間無所不談，每逢周末更設電影日一起交流：「儘管電影未必每次都教曉他們甚麼，但當他們提出問題，我再跟他們聊天，這個過程一定會令關係變好，逐漸累積（深厚的）感情。」

惟《年少日記》劇情較沉重，Ronald指子女現時年紀尚輕，故或許留待他們長大後再看，可更明白電影盛載的訊息和道理。

Sean指首讀劇本時已感《年少日記》是部好感動、能打動人心的作品。（曾耀輝攝）

梓樂連場喊戲難抽離

回想第一次讀劇本，Sean當下已忍不住哭。平日常常帶着可愛笑容的他，今次的角色有傑經歷悲慘童年，背負好多負面情緒。

不但生活壓抑，也常常要哭得好悽慘，會否難以抽離？Sean指曾試過拍完一場喊戲，導演嗌Cut後仍止不住情緒：「（情緒）都會好難控制，有一場拍完我仍在哭，導演和媽媽都走過來安慰我，給我零食，更說不然暫時別拍了，明天再拍。但我不想浪費這一天，還有幾場要拍，化妝姐姐都有幫我敷眼，因為已（哭至）腫到張不開了，可惜最後那一場剪走了。」

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這份對演戲的投入和喜愛，將年紀輕輕的Sean帶到金馬獎。日前台灣金馬獎公布入圍名單，Sean首獲提名，問鼎最佳男配角。

他坦言與多位港台重量級前輩演員一同入圍已感相當榮幸，對於出席典禮、物色「戰衣」十分緊張和期待，他打趣道：「對於會否獲獎，我覺得是絕對無可能的事，亦完全無信心，入到圍已經贏了！」Ronald則指看好Sean的表現，好希望他能獲獎。

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髮型（鄭中基）︰ Horace Tse
化妝（鄭中基）︰ Henry Li
服裝（鄭中基）︰ @maisonmargiela @balenciaga @lanecrawford @bothparis

記者：吳霆俊

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