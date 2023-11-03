公屋上樓︱4人家庭等8年獲派22年樓齡葵青舊邨　3個優點獲網民大讚

▲ 一個4人家庭等了8年終於上樓，首派石蔭邨365呎公屋。

獲派公屋成功上樓就係人生勝利組！有網民在公屋討論區分享喜訊，輪候了7年11個月，首派畢業，更上載鎖匙的照片，開心地表示「終於簽咗約」，今次網民獲派的是石蔭邨365呎公屋，月租$2,656，網民留言列出該單位優點，包括間隔四正、可間三房、窗戶多通風好！

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樓主在「香港公營房屋討論區」發帖，指以4人家庭身份輪候擴展市區公屋7年11個月，近日終首派葵青石蔭的365呎單位，並分享單位照片。從照片所見，單位間隔方正，而且有不少窗戶，屋內採光不錯。雖然樓齡22年，但保養不錯，網民羨慕留言大讚：

呢個則超正，可以間到3間房，全部有窗。

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樓主感謝一眾網民多年來不停解答疑問及分享排公屋的資訊，「祝大家都派到心水」、「安居樂業」，又慨嘆「香港人的無奈，正正常常排隊，就係要7至8年起」。

樓主稱目前打算間兩間房，這樣廳和房間都可以有窗。不過，有網民指首派獲類似單位，位於葵青區的麗瑤邨，但已拒絕配房，認為「好舊，又井字型」。

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責任編輯：王明芳