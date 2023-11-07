TOPick診症室｜30多歲港男早洩持續6年羞於求醫終致離婚　揭早洩2大成因＋改善小貼士

▲ 30多歲港男早洩持續6年，羞於求醫終致離婚，揭早洩2大成因＋改善小貼士。

早洩是不少男士難以啓齒的性功能障礙問題，不僅會影響身體健康，還會影響與伴侶的關係。本港泌尿科專科醫生鄭冠中接受TOPick訪問時分享案例，指一名30幾歲的港男因持續6年都有早洩問題，最終導致與伴侶關係變差，造成離婚。

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鄭冠中醫生表示，曾經有一位大約30幾歲的港男，出現早洩情況持續5至6年，但因為怕尷尬，所以一直沒有看醫生。久而久之他和伴侶的關係變差，原本關係相當親密，並且也有定期行房，但因早洩問題令他對此感到害怕，以致變成2、3個月才行房一次，最終導致他和伴侶離婚。

由於男子同時有輕微抑鬱症狀，故醫生當時判斷，該名男患者主要是心理因素導致早洩。於是醫生在處方藥物為他治療早洩的同時，亦處方了一些抗抑鬱藥去幫助治療。在治療了大約半年後，男患者心情變好，不再為此而緊張焦慮，性生活亦有所改善，射精時間也有延長。

鄭醫生表示，雖然當中還有其他因素，但早洩也是其中一個促使他婚姻出現問題的原因。他提醒，若男士有早洩問題，不應該感到害怕尷尬，因為除了會影響性生活之外，還會影響很多生活上的事情，因此若發現問題，便應及時就醫。

2大因素影響早洩問題

鄭醫生指出，一般來説，如果男士在進入陰道1分鐘之内就射精，恐怕是早洩問題。不過，除了時間性之外，還有幾個因素需要考慮，包括男士是否自覺可控制射精時間；或者這件事是否會對他造成困擾；另外就是持續性以及頻率問題。

臨床的界定就是如果他在10次性交裡，有7次或以上都出現早洩情況，就會界定為早洩。如果整體情況持續6個月以上的話，就診斷為早洩。

鄭醫生表示，有兩大因素會影響男士早洩，第一是心理因素，如果患者本身有焦慮症、抑鬱症，或者他曾經在過往的經歷受過一些性方面的創傷，都會增加男士患有早洩問題的機會。第二，如果患者本身患有一些疾病，比如前列腺炎、部分甲亢患者，即甲狀腺素過高的患者，再加上如果勃起功能也有障礙的話，都是可能會造成早洩的風險因素。

早洩除了會引起其他併發症，最主要的就是影響性生活，醫生表示，有很多研究也指出，若出現早洩問題，就會使性行為次數減少，影響伴侶或者婚姻關係。另外有一些嚴重個案會導致精神上的問題，包括焦慮症或者抑鬱症。

改善早洩小貼士

鄭醫生指，早洩治療可以分為非藥物治療和藥物治療，非藥物治療多數是心理上的治療，包括如果患者過去有一些性能力方面的創傷，或者心理壓力，就要向心理專家或者精神科醫生了解。

他又提出可以改善早洩的小貼士：性交時可以使用避孕套，或者厚一點的避孕套；西醫也可以處方局部麻醉藥膏，讓患者塗抹在避孕套裡；另外，男士在進入陰道之後，當產生一點想射精的感覺時就馬上停下，或直接將陽具從陰道裡抽出來，等性刺激減少後再繼續做；或者用力捏住自己的龜頭，從而減少射精感覺，以減低陰莖敏感度，從而改善早洩問題。

鄭醫生提醒，雖然早洩屬男士問題，但是伴侶在整個治療中也是非常重要的角色，若男士需要治療，也一定要伴侶配合。因此他建議，男士可以和伴侶一起來求醫，了解不同的治療選項，同時讓醫生更加了解，除了男士身體狀況之外，還有他與伴侶之間的關係，或伴侶的身體方面有沒有問題，而影響到整個性行為，這些對治療早洩都會有幫助。

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記者：何沛怡