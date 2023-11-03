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北上消費丨深圳除雞眼埋單過千元　港男呻中伏店方咁回應

保健美顏 18:56 2023/11/03

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深圳除雞眼埋單過千元， 港男呻中伏店方咁回應。

愈來愈多港人北上消費，但慎防有詐！有港男與友人日前於深圳東門遊玩時，被一間打著「40蚊按腳」旗號作招徠的按摩店吸引，於是決定入店光顧。豈料，埋單時，他與友人卻分別被索取人民幣580元（約港幣627元）及人民幣820元（約港幣887元），當中因由竟然是師傅為他們清除雞眼時，是逐粒計算。港男事後苦呻自己有「被劏」感覺，亦提醒網民北上消費要樣樣問清楚。

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一名港男在Facebook群組「深圳及大灣區黑店大全 (大陸呃人黑店/ 黑心食店關注組)」發文指，早前與友人因感疲倦，於是便於深圳東門老街站商場，光顧了一間以「40蚊按腳」旗號作招徠的按摩店。於店內浸腳期間，2位男師傅突然向他們指出2人有雞眼問題，於是便趁機推銷清雞眼服務。

師傅表示我們的腳有雞眼，雞眼一粒60蚊（約港幣65元），甚麼全包，我地認為很便宜，便答應去除雞眼。

豈料2人埋單時，他們卻被分別索取人民幣580元（約港幣627元）及人民幣820元（約港幣887元）高價費用。師傅這時才解釋收費是逐粒雞眼計算，指港男有8粒雞眼，其友人有14粒雞眼，所以價錢才如此高昂。不過，港男有感事前自己沒有問清楚，亦有責任，因此最終與友人亦付了人民幣1,400元（約港幣1,514元）。但他在文末仍心有不甘指師傅有問題，「沒有講清收費詳情」，因此覺得自己有種被劏的感覺，亦提醒北上消費港人如做類似的服務，要詳詳細細問清楚。

雞眼成因及正確處理方式

足科博士黃允成曾接受《經濟日報》訪問指，雞眼其實是死皮，經過磨擦而變厚，令患者走路時感到疼痛，病理跟長期執筆寫字形成手指繭一樣。在本港，約有30%至40%人口患有雞眼或腳繭問題，情況普遍。

黃允成指出，雞眼形成其實跟足部壓力綫位置分布不平均有關，不同腳形如扁平足、拇趾外翻、糖尿腳等，均會影響步姿，或走路時使足部承受壓力不平衡：

常人每天平均走路3萬步，不正確的步姿或足部壓力不平衡，增加足部或腳趾的擠壓或磨擦，便會形成雞眼或腳繭。

黃允成強調，患者需進行足部健康檢查，找出腳形問題所在。找出問題所在後，可透過矯形鞋墊改善步姿，從而減低雞眼、腳繭等問題發生。

若足部長期及持續的壓力不均可使足部勞損，嚴重者甚至可引致腰背痛、膝蓋勞損、筋膜炎或骨刺，影響正常活動或行走功能。

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責任編輯：羅嘉欣

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