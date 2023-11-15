  • 21°C
香港時間 : 20231115日 (週三) 00:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中小學試題】初中英文名師試題教室　中三「Integrated Exercises」教學及工作紙答案

中小學 00:00 2023/11/15

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

TOPick邀請名師設計的練習題，助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，並可熟習考試題型，提升應試技巧及速度，測考自然更得心應手。

一 . 辨認條件句：

1. rains 解釋: 這是一個 Type 1 條件句，表示可能發生的未來情況(要注意subject-verb
agreement )。
2. had studied 解釋: 這是一個 Type 3 條件句，表示虛擬的過去情況和其虛擬結果(要注意
study 的過去分詞是studied )。
3. won 解釋: 這是一個 Type 2 條件句，表示不大可能的情況和其虛擬結果
4. heat 解釋：這是一個Type 0 條件句，表示事實陳述，所以使用一般現在時態。
5. gets 解釋：這是一個Type 0 條件句，表示事實陳述，所以使用一般現在時態(要注意
subject-verb agreement )。
6. will receive 解釋:這是一個 Type 1 條件句，表示可能發生的未來情況。
7. would learn 解釋: 這是一個 Type 2 條件句，表示不真實的情況和其虛擬結果。
8. were 解釋: 這是一個 Type 2 條件句，表示不真實的情況和其虛擬結果 (要注意Type 2 條
件句的I 必須用were)。

二 . 填充
1. Comeback (東山再起): 指一個人在曾經不太成功或受挫折後重新獲得成功的情況。
2. Income (收入): 指一個人獲得的金錢或財務資源的總量，通常來自工作和投資。
3. Setback (挫折): 指在取得進展或成功之後突然遇到的問題、失敗或困難，使事情變得更
加困難或延誤。
4. Make-up (化妝): 指用化妝品來改善外貌。
5. Intake (攝入): 指食物或飲料進入身體的過程，或指攝取特定物質的量，如維生素。

三 . 閱讀理解
1. C. Quantum Physics
2. B. Complex equipment
3. C. A breakthrough in quantum physics
4. D. Groundbreaking and significant
5. analyzing
6. Discovery

四 . 填充
1. under
2. at
3. in
4. on

【前往下載練習工作紙】bit.ly/2X96KAZ

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

中小學考試 中小學教育 呈分試 英文科

最高瀏覽

【濫用公屋】一家四口回內地居住公屋空置4年 單位遭房署收回網民讚：大快人心
【濫用公屋】一家四口回內地居住公屋空置4年 單位遭房署收回網民讚：大快人心