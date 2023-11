【中小學試題】初中英文名師試題教室　中三「Integrated Exercises」教學及工作紙答案

TOPick邀請名師設計的練習題,助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知,維持學習進度,並可熟習考試題型,提升應試技巧及速度,測考自然更得心應手。

一 . 辨認條件句:

1. rains 解釋: 這是一個 Type 1 條件句,表示可能發生的未來情況(要注意subject-verb

agreement )。

2. had studied 解釋: 這是一個 Type 3 條件句,表示虛擬的過去情況和其虛擬結果(要注意

study 的過去分詞是studied )。

3. won 解釋: 這是一個 Type 2 條件句,表示不大可能的情況和其虛擬結果

4. heat 解釋:這是一個Type 0 條件句,表示事實陳述,所以使用一般現在時態。

5. gets 解釋:這是一個Type 0 條件句,表示事實陳述,所以使用一般現在時態(要注意

subject-verb agreement )。

6. will receive 解釋:這是一個 Type 1 條件句,表示可能發生的未來情況。

7. would learn 解釋: 這是一個 Type 2 條件句,表示不真實的情況和其虛擬結果。

8. were 解釋: 這是一個 Type 2 條件句,表示不真實的情況和其虛擬結果 (要注意Type 2 條

件句的I 必須用were)。

二 . 填充

1. Comeback (東山再起): 指一個人在曾經不太成功或受挫折後重新獲得成功的情況。

2. Income (收入): 指一個人獲得的金錢或財務資源的總量,通常來自工作和投資。

3. Setback (挫折): 指在取得進展或成功之後突然遇到的問題、失敗或困難,使事情變得更

加困難或延誤。

4. Make-up (化妝): 指用化妝品來改善外貌。

5. Intake (攝入): 指食物或飲料進入身體的過程,或指攝取特定物質的量,如維生素。

三 . 閱讀理解

1. C. Quantum Physics

2. B. Complex equipment

3. C. A breakthrough in quantum physics

4. D. Groundbreaking and significant

5. analyzing

6. Discovery

四 . 填充

1. under

2. at

3. in

4. on

【前往下載練習工作紙】bit.ly/2X96KAZ

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出!立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

TOPick推出「Band1學堂」,更多教育升學資訊:https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD