深圳親子遊丨深圳秋季5大賞花好去處　6層三角梅瀑布+黃波斯菊花海打卡一流

▲ 深圳整座城市悄悄被一片花海包裹，多區地鐵沿線直達適合一家人前往打卡賞花！

11月踏入秋季，天氣轉涼正好帶同小朋友周末郊遊。11至12月正是三角梅花的花期，深圳不少近郊或市區，抬頭望見淡黃奶白、粉紅嫰紫的三角梅盛放，適合一家大小「近近哋」遊深圳打卡賞花，親親大自然！

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1. 仙湖植物園立體停車場 6層唯美紫紅三角梅瀑布

沒想到市區的停車場能以夢幻形容，仙湖植物園位於深圳市蓮塘區，全園分為六大景區。仙湖植物園的停車場外圍佈滿夢幻的紫紅色三角梅花包圍，隨頂樓如瀑布傾瀉至地面，樓高6層的停車場層層長滿艷紫嫰紅的花海，一家人前往仙湖植物園，不忘和停車場打卡一下！

仙湖植物園立體停車場

地址：深圳市羅湖區蓮塘街道仙湖社區仙湖路160號

開放時間：星期一至日 8:00-18:00

交通：深圳地鐵8號線仙湖路站C3出口

花期：11-12月冬春季節

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2. 深圳市民中心 3,000平方米黃波斯菊花海

位於深圳市福田區，花海佔地逾3,000平方米。呈現金黃色的黃波斯菊，又名硫黃菊、黃秋英，一年開花一次，顏色絢麗，恣意浪漫，花期將持續到10月下旬，11月初仍能抓緊尾巴，一睹大片橙黃的黃波斯菊風采！

深圳市民中心

地址：深圳市福田區福中三路

開放時間：星期一至日24小時

交通：深圳地鐵2/4號線市民中心站F出口

花期：夏播花期9-10月

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3. 松崗五指耙體育公園 淡紫色柳葉馬鞭草

公園位於深圳市寶安區，在休憩廣場旁邊，佈滿淡紫色的柳葉馬鞭草。遠觀像大片的薰衣草園，微觀是由一朵朵迷人的淡紫小花長成的花蕾。公園貼心提供露營帳篷、露營天幕、椅子等，免費讓遊客坐下休息賞花。

松崗五指耙體育公園

地址：深圳市寶安區松崗街道大田洋六路

開放時間：星期一至日 06:00–20:00

交通：深圳地鐵11號線松崗站，再轉B980巴士到「松崗華美工業園站」下車

花期：全年，盛花期5-9月

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4. 沙河白石立交 深圳最浪漫行人天橋

大沙河的立交橋上種了黃紫雙色三角梅，上下幾層重疊的遠遠望去就彩帶般美麗，天橋下河邊，即是大沙河生態長廊，景色優美，可以一路徒步或騎行至深圳灣，適合一家大小深圳一天遊。

沙河白石路立交（深圳大沙河）

交通：深圳地鐵9號高新南站C出口

地址：深圳南山白石路立交橋，金蝶大廈附近（沙河西路與白石路交叉）

開放時間：星期一至日24小時

花期：11-12月冬春季節

5. 甘坑客家小鎮 淡雅白色三角梅花牆

甘坑小鎮到處都有大片旺盛的三角梅花牆，花色淡雅，遠看像極了櫻花，但是仔細看，它的花邊上還有少許的粉色，白的粉的藍的鋪滿牆角，美不勝收。如果想找到較好的打卡點，需要登上小鎮中較高的建築。從門口進去往巷子，充滿古色古香的建築，是親子特色好去處。

甘坑客家小鎮

地址：深圳龍崗區甘李路甘坑客家小鎮

開放時間：星期一至日24小時

交通：深圳地鐵10號線甘坑站A出口

花期：11-12月冬春季節

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責任編輯：王明芳