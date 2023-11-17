【中小學試題】初中數學名師試題教室 中三「因式分解Factorization」教學及工作紙答案
TOPick邀請名師設計的練習題，助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，並可熟習考試題型，提升應試技巧及速度，測考自然更得心應手。
一
1. (x+5)(x-5)
2. (6+y)(6-y)
3. (7+2k)(7-2k)
4. 2(h+3k)(h-3k)
5. (x+5)(x+7)
6. (3t-1)(t+2)
7. (a-3b)^2
8. (1+2y)^2
二、
1. (p^3q+r)(p^3q-r)
2. (a+2+3b)(a+2-3b)
3. (25+16x-y) (25-16x+y)
4. (a+2b-2)(a+2b-3)
5. (h+3+k)(h+3-k)
6. (2+2a-b)(2-2a+b)
7. 7(h-k)(h-k-2)
8. (3x-3y+1)(x+3y)
三、
1(a) (y+11)^2
1(b) (x^2+7x+11)^2
2(a) (a^2+b^2)(a+b)
2(b) (a+b)(a^2-ab+b^2)
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