【中小學試題】初中數學名師試題教室　中三「因式分解Factorization」教學及工作紙答案

TOPick邀請名師設計的練習題，助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，並可熟習考試題型，提升應試技巧及速度，測考自然更得心應手。

一

1. (x+5)(x-5)

2. (6+y)(6-y)

3. (7+2k)(7-2k)

4. 2(h+3k)(h-3k)

5. (x+5)(x+7)

6. (3t-1)(t+2)

7. (a-3b)^2

8. (1+2y)^2

二、

1. (p^3q+r)(p^3q-r)

2. (a+2+3b)(a+2-3b)

3. (25+16x-y) (25-16x+y)

4. (a+2b-2)(a+2b-3)

5. (h+3+k)(h+3-k)

6. (2+2a-b)(2-2a+b)

7. 7(h-k)(h-k-2)

8. (3x-3y+1)(x+3y)

三、

1(a) (y+11)^2

1(b) (x^2+7x+11)^2

2(a) (a^2+b^2)(a+b)

2(b) (a+b)(a^2-ab+b^2)

【前往下載更多練習工作紙】bit.ly/2X96KAZ

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD