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【中小學試題】初中數學名師試題教室　中三「因式分解Factorization」教學及工作紙答案

中小學 00:00 2023/11/17

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熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

TOPick邀請名師設計的練習題，助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，並可熟習考試題型，提升應試技巧及速度，測考自然更得心應手。

1. (x+5)(x-5)

2. (6+y)(6-y)

3. (7+2k)(7-2k)

4. 2(h+3k)(h-3k)

5. (x+5)(x+7)

6. (3t-1)(t+2)

7. (a-3b)^2

8. (1+2y)^2

二、

1. (p^3q+r)(p^3q-r)

2. (a+2+3b)(a+2-3b) 

3. (25+16x-y) (25-16x+y)

4. (a+2b-2)(a+2b-3)

5. (h+3+k)(h+3-k)

6. (2+2a-b)(2-2a+b)

7. 7(h-k)(h-k-2)

8. (3x-3y+1)(x+3y)

三、

1(a) (y+11)^2  

1(b)  (x^2+7x+11)^2

2(a)  (a^2+b^2)(a+b)

2(b)  (a+b)(a^2-ab+b^2)

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