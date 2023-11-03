35+ LOVE丨趙頌茹獲女兒鼓勵參加戀愛真人騷　坦言未走出離婚創傷陰霾

▲ 阿Yu（中）參加ViuTV戀愛真人騷《35+ LOVE》。

現年41歲的趙頌茹（阿Yu）於2010年與周永恆結婚，婚後二人育有兩女，奈何2014年先後爆出男方有婚外情以及對阿Yu家暴，周永恆被封為「世紀賤男」。最終，阿Yu強忍數年，於2015年與前夫分居，終於2017年離婚。

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參加戀愛真人騷 未走出陰霾

自與前夫離婚後，阿Yu一直單身一人，獨力照顧兩名女兒。近日她獲女兒同意及鼓勵下，參加ViuTV戀愛真人騷《35+ LOVE》，與一眾特選男士配對。

在節目中，阿Yu對住鏡頭亦坦言：「仍未擺脫離婚創傷陰霾」，問到其現時的擇偶條件，她說：「因為我只係談過一次戀愛就結咗婚，依家只係想搵一個可以相處到嘅人。」

▲ 《35+ LOVE》

不講前夫壞話 對愛情有憧憬

其實上一段感情對阿Yu打擊甚深，不過她從來沒有說過前夫一句壞話，曾受訪時豁達地說：「我現在可以好平淡當他是一個人，離婚後我學識一件事是他教識我，原來這些事情發生是給我學習，我學識了人生中時間很寶貴，用一個鐘、一分鐘、一秒鐘去喊、去嬲是很浪費，我其實每一分鐘都是開心，就算不開心都好，平淡都可以，但不應該花太多長時間，在不開心之中，會看不到世界其實是美好的。」

她仍然對愛情有憧憬，仍信世上有真愛，隨著年紀的增長她了解到愛不是一剎那的激情：「想找一個想法相似、能夠溝通、價值觀都一樣的人，當你愈了解自己的時候，發現愈清楚自己不喜歡什麼。」

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