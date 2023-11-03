最美新娘｜美就是這麼簡單　女明星鍾情簡約韓式婚紗  

▲ 簡約韓風婚紗完美突顯女明星的美態。

婚紗是「一世穿一次」，雖然是小玩意，卻是女人的大志。結婚當日，新娘子穿上美美的婚紗，露出最甜美的笑容，挽住新郎的手步入教堂，家人從旁送上祝福，這個幸福的畫面，相信很多女孩子都曾憧憬過，所以到真的要嫁人了，自然會選一套最迷人的婚紗襯托最美好的一天！

2023年有不少女明星結婚，她們不約而同選擇簡約款式的婚紗，偏向韓系一點。近年韓風流行，韓星結婚由妝容至婚紗，都喜歡簡潔一點，突顯新娘子清雅氣質。

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連詩雅高貴典雅新娘子

歌手連詩雅（Shiga）與陳家樂於今年4月拉埋天窗，擁有Model身型的Shiga當日換上多套婚紗，其中晚宴時穿得婚紗就相當韓系，絹面Tube Dress款式簡單大方，心口位置挖空成Deep V效果，就增添性感媚態。由於婚紗款式是簡約風，Shiga以名貴首飾配搭，感覺亦不會俗氣。

黃智雯簡約溫婉新娘子

黃智雯（Mandy）10月突然於社交網公布與珠寶公司高層Anthony結婚，結束愛情長跑，並發佈數張婚照。見到Mandy身穿極簡約韓風婚紗，款式沒有蕾絲或輕紗點綴，簡約的滑面布料加修腰設計，唯一略為花巧的設計就是泡泡袖口位置營造一字肩效果。Mandy亦沒有配搭多餘首飾，只有一對極簡風格的耳環，完美演繹何謂Less is More，將Mandy的溫婉氣質表露無遺。

黃心穎甜美新娘子

黃心穎與樂隊RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）早前低調結婚，從心穎事後上載的婚照可見，二人在戶外行禮，心穎穿上Tube Dress修腰款婚紗，突出玲瓏身材，而裙身下擺就像盛放的鮮花，很有層次，但整體來說款式平實簡約，加上心穎將頭髮盤起，乾淨俐落，沒有花枝招展，反而令人看得舒服。

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Vera Wang 2023婚紗散發美態

講到婚妙，不得不提有「婚紗女王」之稱的美籍華裔設計師Vera Wang（王薇薇），她曾為不少巨星包括碧咸嫂維多利亞（Victoria Beckham）、劉嘉玲、徐若瑄、孫藝珍和何超蓮等設計婚紗。從Vera Wang官網可見，2023年婚紗系列依然散發獨特美態，現在揀選三套好好欣賞。

1. LAEITIA

這襲婚紗以柔軟白色深V配搭美人魚裙擺，採用手工成型的衣身，裙擺飾有大型手工垂褶蝴蝶結，簡約之中又帶點神秘韻味。

2. HORTENSE

淺象牙色意大利薄紗吊帶婚紗，不對稱的袖子帶點調皮味道，而手工鑲嵌銀色金屬意大利刺繡蕾絲花朵，感覺嬌麗可人，又有點像脫俗花仙子，款式設計更可突顯新娘子的玲瓏身材。

3. ARIEL

淺象牙色法式薄紗小高領婚紗，採用手工垂墜螺旋設計，頸部飾有淺象牙色絲綢歐根紗花朵，散發獨特韻味。

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責任編輯：Kiwi Lee