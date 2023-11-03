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【消費情報】惠康萬寧7-11本周著數　焦點：買4支指定牙膏送$225禮品

社會 12:55 2023/11/03

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

惠康萬寧7-11本周著數，焦點有買4支指定牙膏送$225禮品。（DFI瑰售集團提供）

本周超市優惠，焦點有惠康舉辦「超級人氣盃」，任何消費投選人氣品牌有機會贏取$5,000現金券及yuu分；買4支高露潔光感白單支裝牙膏，$172起/4支，送總值$225禮品。萬寧個人護理產品買3件滿$99送獅球嘜純正芥花籽油600毫升。7-Eleven各款Häagen-Dazs迷你杯／雪糕批7件$140。

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惠康優惠：

惠康超級人氣盃－任何消費投選人氣品牌送共500萬yuu分。

由即日至11月9日，凡於惠康作任何消費即可參加「超級人氣盃」，投選人氣品牌並參加人人有獎之大抽獎，有機會贏取$5,000現金券及共500萬yuu分。

優惠期: 3/11/2023 – 9/11/2023

  • 全線思念水餃／小雲吞／小籠包／酥餅，買1送1
  • 淘大蒜蓉 ／小磨麻油，$10/件
  • 喜力12罐裝啤酒，$75
  • 灣仔碼頭各款水餃／煎餃，$55/4包
  • 奔富冠蘭山系列各款紅／白酒，$150/2支，平均$75/支
  • 金寶各款濃縮湯／意粉醬，$40/4罐，平均$10/罐

旋風激抵優惠 - 激抵大贈送

優惠期: 3/11/2023 – 9/11/2023

  • 買4支高露潔光感白單支裝牙膏，$172起/4支，送總值$225禮品

萬寧優惠：

由即日起至2023年11月30日，憑已登記之合資格美國運通卡於萬寧門市購物簽帳，可享美國運通會員月獨家優惠，單一消費淨值滿$300可獲$45簽賬回贈，每張已登記卡最多可享優惠2次！

即看優惠詳情：

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萬寧本周優惠 （優惠期：3/11/2023 - 9/11/2023）

  • 個人護理產品買3件滿$99送獅球嘜純正芥花籽油600毫升
  • 指定染髮產品買第2件半價，買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶六包裝
  • 指定頭髮護理產品買第2件半價，買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶六包裝
  • 指定沐浴產品買第2件半價
  • 舒適達單支裝牙膏買2件送詩樂氏超濃縮洗衣珠15粒裝1件，舒適達抗敏護齦系列單支裝牙膏買3件送供應商$15現金優惠券1張 ，舒適達/牙齦適/保麗淨產品買滿$149送廚刀5件套裝1件
  • 指定女性衛生護理產品買1送1，女性衛生護理產品買滿$128送王子KA室內晾衣型洗衣液900毫升
  • Korres產品買滿$500即減$50，買滿$800即減$100（此優惠不能與買一送一之優惠同時享用）
  • 指定護膚產品買第2件半價

7-Eleven優惠：

  • 【$8.5／件】健達繽紛樂2條裝（各款）／朱古力4條裝（優惠期：01/11/2023 – 07/11/2023）
  • 【$42／件】藍妹啤酒500毫升4罐裝（優惠期：01/11/2023 – 07/11/2023）
  • 【$7.5／支】清熱酷350毫升膠樽裝（各款）（優惠期：01/11/2023 – 07/11/2023）
  • 【$130／10件】DREYER’S D-COLLOCTION雪糕批／雪糕杯／脆筒（各款）／ OREO雪糕批／雪糕杯／三文治（各款）／雀巢KIT KAT脆皮雪糕批（各款）（優惠期：03/11/2023 – 07/11/2023）。購買任何Dreyer’s D-collection雪糕單件裝可獲印花1個，儲齊9個印花可免費兌換一件。
  • 【$140／7件】Häagen-Dazs迷你杯／雪糕批（各款）（不包括日本版）（優惠期：03/11/2023 – 07/11/2023）

即看優惠詳情：

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責任編輯：陳麗娜

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