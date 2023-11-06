失憶父親｜英父子遇車禍8歲兒身亡 父昏迷兩個月醒後失憶忘記妻兒

很多人在突然遇上生活巨變時，會創傷失憶。英國一名49歲父親帶兩名愛兒上街，不幸地被風馳路上的電單車撞倒，造成3人1死兩重傷，8歲兒子被奪去性命，自己則重傷陷於昏迷。他醒後一度忘記妻子和兒子，只是從醫生和妻子口中驚悉愛兒離世，隨後逐漸恢復記憶，只能憶起交通意外前幾天與兒子共渡的時光。

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綜合外媒報道，任職巴士司機的 Mohamed Mao，於今年 2 月帶著兩名兒子橫過馬路時，被一輛在路上急馳的電單車撞上，8歲兒子 Mustafa 被電單車撞飛數米受傷致死亡，11歲兒子 Ahmed 則頸部受傷、肝臟破裂，傷勢嚴重，與臀部骨折，頭部嚴重受傷 Mohamed 一起送院救治。

Mohamed 到醫院後陷入昏迷，於事發兩後個月內經多次手術後，甦醒過來，需接受治療以重拾語言能力，但他醒來後卻失去部份記憶，對自己身處何地及交通意外一無所知。他表示自己記不起得任何事情，甚至不認得妻子和任何人，甚至不知道自己為甚麼在醫院。

Mohamed 只是由醫生和妻子告知愛兒離世噩訊。他驚聞消息後，感到非常內疚和悲傷，自責當日不應帶兩名愛兒外出。他盡力回想與愛兒過往生活時光時，只記起意外前幾天與兒子出門散步場景，無法想起交通意外情況。

Mohamed 在意外後，變成需要扶杖而行，在髖關節康復期間，無力工作。他促請市議會改善道路安全問題，包括將限制車速下調至20英里（約32公里），並建議安裝測速儀器。肇事的電單車手被警方懷疑毒駕，並被搜出大麻，以涉嫌無牌駕駛作出起訴。

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責任編輯︰羅嘉欣