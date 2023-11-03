【美食登陸】Pizza Hut與「蛇王芬」中西合壁推「大吃一驚蛇羹批」　顛覆味蕾帶來滿滿驚喜

▲ Pizza Hut 首度聯手百年老字號「蛇王芬」及其年輕副線「四季芬芳」，由 11月 2日起於全線分店推出年度限定「大吃一驚蛇羹批」及「驚量猛料雙腸批」。

如今蛇羹已無分時令，每天都是食蛇的好日子。Pizza Hut 首度聯手百年老字號「蛇王芬」及其年輕副線「四季芬芳」，由 11月 2日起於全線分店推出年度限定「大吃一驚蛇羹批」及「驚量猛料雙腸批」，將蛇羹和臘味飯元素加入西式薄餅上，中西合壁，顛覆想像與味蕾，帶來嶄新的食感體驗。

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老字號「蛇王芬」向來與時俱進，研創養生而新潮的美饌，迎合年輕一代的口味。這次 Pizza Hut在獨門經典薄餅上添上中式傳統滋味，以「蛇王芬」的招牌蛇羹和臘味飯為主角，其中「大吃一驚蛇羹批」加入蛇羹，配搭芝士、雞粒，啖啖蛇肉口感豐富，而且蛇肉滋補不燥，行氣活血，與薄餅結合突破固有養生概念，以「蛇王」磅礡氣勢衝擊味蕾，帶來多重驚喜！

另一限定「驚量猛料雙腸批」則以臘腸、潤腸和芝士製成雙腸芝心批邊，臘腸潤腸油香四溢，香濃惹味，再在批面加上臘腸片、潤腸片和鍋巴等配料，豐富驚人的配料讓人難以抗拒，吃薄餅的同時也能品嚐到臘味飯的味道！

是次期間限定「大吃一驚蛇羹批」及「驚量猛料雙腸批」單點分別售價$186及179，一個價錢換來雙重滋味，數量有限，立即下單迎接蛇王的到來！

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責任編輯︰陳珈希