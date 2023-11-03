【迎新營性侵】28歲男涉迎新營被控非禮再提堂　控方指被告另涉強姦等3案還押明年1月候查

▲ 屯門裁判法院。（資料圖片）

28歲男子涉在大學迎新營及私家車內偷拍及非禮女生，被控窺淫及非禮共3罪。被告今（3日）於屯門裁判法院再訊。控方申請將案件押後，以待進一步調查及索取法律意見，控方指被告另涉醉駕、非禮及強姦等3案，將會就此一併調查。辯方未有保釋申請，裁判官將案押後至2024年1月26日再訊，其間被告還押懲教看管。

被告代號Y.L.H.，被控1項窺淫及2項非禮罪。被告至首次提堂後，分別多次在裁判法院及高等法院申請保釋均被拒。

控方今於庭上申請將案件押後12星期，以待進一步調查及索取法律意見。控方指包括等待檢驗被告手機，又指被告另涉醉駕、非禮及強姦等3案，非禮及強姦案尚未帶上法庭，將會與本案一併作調查。

辯方未有保釋申請及放棄8天保釋覆核權利，裁判官將案押後至2024年1月26日再訊，其間被告還押懲教看管。

窺淫罪指，被告在2023年8月28日在大嶼山一度假村某室暗中觀察X，而X所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及X處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，而被告不理會個人X是否同意被觀察。

2項非禮罪指，被告分別在2023年8月23日及27日，在新界某地方路邊的一輛私家車內非禮Z；及在以上同一度假村某室非禮Y。

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記者：梁錦麟