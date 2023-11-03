  • 28°C
香港時間 : 20231103日 (週五) 14:55
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【迎新營性侵】28歲男涉迎新營被控非禮再提堂　控方指被告另涉強姦等3案還押明年1月候查

社會 13:21 2023/11/03

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

屯門裁判法院。（資料圖片）

28歲男子涉在大學迎新營及私家車內偷拍及非禮女生，被控窺淫及非禮共3罪。被告今（3日）於屯門裁判法院再訊。控方申請將案件押後，以待進一步調查及索取法律意見，控方指被告另涉醉駕、非禮及強姦等3案，將會就此一併調查。辯方未有保釋申請，裁判官將案押後至2024年1月26日再訊，其間被告還押懲教看管。

TOPick診症室
【TOPick診症室】中風1分鐘死200萬腦細胞　醫生拆解中風成因及先兆

被告代號Y.L.H.，被控1項窺淫及2項非禮罪。被告至首次提堂後，分別多次在裁判法院及高等法院申請保釋均被拒。

控方今於庭上申請將案件押後12星期，以待進一步調查及索取法律意見。控方指包括等待檢驗被告手機，又指被告另涉醉駕、非禮及強姦等3案，非禮及強姦案尚未帶上法庭，將會與本案一併作調查。

辯方未有保釋申請及放棄8天保釋覆核權利，裁判官將案押後至2024年1月26日再訊，其間被告還押懲教看管。

窺淫罪指，被告在2023年8月28日在大嶼山一度假村某室暗中觀察X，而X所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及X處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，而被告不理會個人X是否同意被觀察。

2項非禮罪指，被告分別在2023年8月23日及27日，在新界某地方路邊的一輛私家車內非禮Z；及在以上同一度假村某室非禮Y。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【打擊私煙】海關青衣工廈私家車內檢15萬元私煙　37歲無業男被捕
22:31 2023/11/02
【打擊私煙】海關青衣工廈私家車內檢15萬元私煙　37歲無業男被捕
【珍惜生命】牛頭角16歲少年墮樓　重創昏迷送院搶救不治
今日 09:09
【珍惜生命】牛頭角16歲少年墮樓　重創昏迷送院搶救不治
【珍惜生命】鰂魚涌老翁蹈海尋短　昏迷送院搶救
今日 09:57
【珍惜生命】鰂魚涌老翁蹈海尋短　昏迷送院搶救

你可能感興趣

【打擊私煙】海關青衣工廈私家車內檢15萬元私煙　37歲無業男被捕
22:31 2023/11/02
【打擊私煙】海關青衣工廈私家車內檢15萬元私煙　37歲無業男被捕
【珍惜生命】牛頭角16歲少年墮樓　重創昏迷送院搶救不治
今日 09:09
【珍惜生命】牛頭角16歲少年墮樓　重創昏迷送院搶救不治
【珍惜生命】鰂魚涌老翁蹈海尋短　昏迷送院搶救
今日 09:57
【珍惜生命】鰂魚涌老翁蹈海尋短　昏迷送院搶救
罪案 新界 偷拍 大嶼山 醉駕 大學 屯門

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載