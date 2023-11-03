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流感高峰期丨兒童高燒抽搐　處理得宜保平安

兒童健康 13:25 2023/11/03

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小朋友生病發高燒，有時更會出現全身抽搐，稱為「發熱性痙攣」或「發熱性驚厥」。(iStock圖片)

校園生活復常，近期天氣早晚溫差較大，兒童患上流感數目大大增加。當小朋友患上流感，經常出現發高燒症狀，少數小朋友更會因高燒出現全身抽搐，稱為「發熱性痙攣」或「發熱性驚厥」。面對孩子突然全身伸直或抽搐、臉部肌肉抽動、眼球上翻和失去知覺，家長或被嚇到膽戰心驚，衛生署輯錄一些處理小貼士，讓家長有能力處理此等突發場面。

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孩子發熱又高又急時，可能會引致全身抽搐，稱為「發熱性痙攣」或「發熱性驚厥」，坊間稱為「急驚風」或「發燒抽筋」。這現象發生於約5%嬰幼兒當中，通常在他們6個月至5歲期間發生。病發時，孩子會突然全身伸直或抽搐、臉部肌肉抽動、眼球上翻和失去知覺。整個病發過程通常只有2至3分鐘，一般會自然停止。

其實引致發熱性痙攣的疾病大部分都很常見，包括任何引起高熱的疾病如傳染病等，都可以引起全身抽筋；其次是常見的包括玫瑰疹、尿道炎、扁桃體炎、甲型流感、中耳炎、腸胃炎等；部分嚴重疾病如腦炎、腦膜炎等都可以引致發熱性痙攣。雖然這些疾病比較少見，但可
引致嚴重後果，因此絕對不容忽視發熱性痙攣的重要性。至於有小部分約3%患發熱性痙攣的孩子本身患有腦癇症如羊癇病、發羊吊 。

那甚麼情況需要到將孩子送往急症室？衛生署建議，若病童年齡6個月以下；或抽搐歷時超過15分鐘；抽搐時，只影響局部身體部位，而且左右不均；或是反覆抽筋；即使抽搐停止後，仍然神智不清；或當抽搐停止後，手或腳癱瘓、頭痛、呼吸困難、面色蒼白或轉藍都需要即時送往急症室。此外，孩子有出血性皮疹，或是頸梗僵直，或有腦膜炎徵狀；出現咽食困難、喉嚨痛、不停流口水；嚴重嘔吐、腹瀉、腹痛、腰痛、脫水；甚至曾經誤服藥物或懷疑中毒；以至抽筋發生前三天內曾有頭傷引致昏迷。最後當任何年紀，體温達到或高於攝氏40℃。以上任何一種情況出現，家長應盡速帶孩子，連同曾服用藥物的資料及病歷到急症室求診。

假若孩子抽搐情況不嚴重，家長其實可選擇家居護理，首先放置小孩於安全地方，避免讓身體碰到硬物或跌落床，切忌把病童留於浴盆，之後檢查孩子有否頸傷，如沒有，應以復原卧式放置病童，即是將病童平放，再將頭部向側俯臥，以助口內分泌物流出。當家長發現有異物阻塞氣道，應立即清理，並解開領口，若孩子嘔吐，須立即清理嘔吐物，避免被病童吸入氣管。如孩子出現高熱，可用塞肛退熱藥，或可按醫生事前指示，可用塞肛抗驚厥劑。家長應以温水抹身及脫去厚衣，有助退燒及減短抽筋時間，避免強光刺激病童，並細心觀察抽搐情況。

當孩子抽搐停止後，家長可進行以下處理，包括檢查氣道及呼吸狀況；檢查心跳及循環系統；若孩子甦醒後，安慰孩子，讓孩子休息；待孩子完全回復清醒後，可給予口服退熱藥或飲水。家長應詳細記錄發燒詳情、抽搐細節，同時留意有否出現其他病徵，如出疹、傷風咳、喉嚨痛、頸梗，於求診時告訴醫生過去和家族抽搐史、有否服用藥物及其他病徵。

醫生一般會根據病歷和身體檢查來找出發燒及抽搐的成因，再按情況決定是否需要採用檢驗去協助找出病因，括鼻液檢查、喉嚨細菌培植、驗血、驗大小便、肺部X光等。若發現孩子懷疑腦膜炎，可能需抽取脊髓液作檢驗。如有需要，醫生更會安排腦電圖、腦掃描、磁力共振等檢驗。若孩子情況嚴重，醫生可能建議入院作進一步檢查及治療。

醫生亦會針對病因醫治，同時也會採用退燒藥物。如懷疑病因是細菌感染，醫生會處方抗生素治療。至於抗驚厥劑可縮短抽搐時間，但過量或會引致呼吸停頓，因此必須按醫生指示服用。

坊間對發熱性痙攣有4種常見的謬誤，當中不少家長誤以為高熱痙攣等同腦膜炎，這並不正確。亦有部分家長使用抗生素治療發燒抽搐，不過衛生署直言「抗生素只適用於細菌感染的情況，對治療發燒抽筋並無效用，不宜自行決定給予孩子服用」。當孩子抽搐時，很多家長企圖搖醒病童或強行按停抽搐，這反而會容易造成骨折和脫臼，切戒這行為!甚至有家長擔心孩子抽搐時，會因咬斷舌頭而死亡，這亦屬不正確。當孩子抽筋時，若其牙關緊咬，絕不應強行將硬物塞進口內，以免阻塞氣道及弄傷牙齒及口腔。

衛生署亦製作小錦囊供家長參考，第一高熱痙攣通常在發高燒的首兩天發生，家長應提高警覺。一歲前患高熱痙攣的孩子，在五歲前的再發率為50％ ; 一歲後才首次發作，再發機會亦有30％，家長應多加留意。小心使用腦藥物，誤用可引致精神恍忽和學習障礙，亦可能傷及肝臟，因此必須跟從醫生指示使用，不應自行改變藥量。

當發生抽搐時，切勿將兒童彎曲抱著，此姿勢容易引致窒息。同時切勿獨自留病童於水浴盆內，以免病發溺斃。如家長放孩子在床上，必須有人看守，切勿單獨留下孩子，慎防孩子跌落床。面對孩子出現高燒，切忌用厚被包裹孩子，否則高熱難退。假若孩子神智尚未完全回復清醒，切忌用口服藥水或進食。

「發熱性痙攣」小錦囊
1.通常在發高燒的首兩天發生
2.一歲前患高熱痙攣，五歲前的再發率為50％ ; 一歲後首次發作，再發機會有30％
3.必須跟從醫生指示使用腦藥物，不應自行改變藥量
4.切勿在兒童抽搐時將其彎曲抱著，容易引致窒息
5.切勿獨自留病童於水浴盆內，以免病發溺斃
6.孩子在床上時須有人看守，慎防跌落床
7.高燒時切勿用厚被包裹孩子
8.孩子神智未完全回復清醒，切忌用口服藥、飲食。

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