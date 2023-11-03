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減肥陷阱｜15粒栗子等如1碗飯熱量　黃凱詩：有一味栗子入饌餸菜極高脂

保健美顏 13:44 2023/11/03

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秋冬時節，街頭炒栗子極吸引，但當心墮入減肥陷阱。（iStock圖片）

「終於感到秋涼，太令人感動了。」Bonnie伸了伸懶腰說道。

「可以計劃一下假日行山活動！」我提議。

Bonnie立即大笑︰「我說秋涼，意思是可以吃煲仔飯、蛇羹等！還有燒烤和羊腩煲。顯然，我跟你是兩類人。」

「你剛剛說的，都是高脂肥膩的食物，你有健康東西愛吃的嗎？」我揶揄她。

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吃了栗子，正餐要減飯量

她想了一會︰「終於想到了。我愛栗子，上星期在車站門口看到栗子檔開了，我立即跑去買，晚飯前，已經吃了整包半磅。」

「沒錯。栗子是不可多得的街頭健康小食，但是，你必須知道，雖然它的脂肪很低，纖維又高，但也要控制分量，15粒栗子，已是1碗白飯的熱量，要是在正餐前吃過，下一餐的米飯分量必須減少，要不然，就好像多吃了飯一樣。」我詳細告知。

正餐前吃過栗子，必須減飯量。（iStock圖片）

「這一點我還記得，你真的要稱讚我。」她續說︰「用來做小食或許我還控制得住，但是，若面前放了一煲栗子炆雞，我真是要投降，總覺得那些栗子特別香甜，我可以一口氣吃十多粒。」

栗子炆雞極高脂

我提醒她︰「栗子炆雞就變得很高脂啊！」

她問︰「何解？那些栗子只是炆過吧！」

營養師黃凱詩表示，栗子炆雞極高脂。（本報資料圖片）

我瞪着她︰「栗子跟連皮雞件一起炆煮，你認為那些雞油跑往哪裏去？」

她笑言︰「我的肚腩！怪不得那些栗子特別香。」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）

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