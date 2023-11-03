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食用安全︱4人旺角西餐廳食TIRAMISU疑爆食物中毒　揭4類甜品最易出事

食用安全 17:42 2023/11/03

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4人旺角西餐廳食TIRAMISU疑爆食物中毒！揭4類甜品最易出事。

衞生署衞生防護中心近日公佈兩宗懷疑食物中毒個案，指有4名男女早前在旺角上海街西餐廳「1998 Food & Beverage」用膳後不適，腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀，懷疑由沙門氏菌引致。

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衛生防護中心交代，第一宗個案受影響人士涉及兩名分別22歲和24歲女子，10月21日在西餐廳内用膳，直至約12至14小時後，出現腹痛、腹瀉及噁心病徵。而另一宗個案則涉及一名20歲男子和一名21歲女子，10月26日於同一餐廳晚膳後約21至23小時，出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒病徵。目前4人情況穩定。

據衞生防護中心初步調查顯示，受影響男女均有進食店内一款「意大利芝士蛋糕」（Tiramisu），懷疑西餐廳蛋糕受到沙門氏菌污染。食物安全中心人員亦已到該餐廳視察，調查仍在進行中。

沙門氏菌食物中毒徵狀

食安中心指出，約有2000種血清型沙門氏菌可引致食物中毒。衛生防護中心警告，感染後若未能及時接受適當治療，可能出現致命的嚴重併發症，如脫水及敗血病等。而沙門氏菌食物中毒潛伏期、病徵及高風險人士如下：

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易受污染的食物

本港食安中心指，沙門氏菌通常存在於人類和動物中，尤其是家禽類及豬隻的腸臟。人類生吃或進食未經煮熟的以該動物為源的食物，或其他受沙門氏菌感染的食物，也有機會受感染。

另外，沙門氏菌能在未經煮熟的雞蛋中存活，引致食物中毒。不當的貯存溫度，例如需要特定的低溫保存，但卻存放在室溫25°C，亦會助長在未經煮熟雞蛋之中的沙門氏菌快速繁殖。可受污的食物例子如：

  • 肉類產品，例如燒牛肉、肉餡餅、香腸、火腿等
  • 家禽類及其產品
  • 奶類及其製成品
  • 蛋類及其產品，例如布甸、奶油蛋糕、梳乎厘班戟、凍餅芝士蛋糕等。

預防感染沙門氏菌

食安中心提出以下注意事項，免受細菌感染：

  • 食物應煮熟至中心溫度至少達75°C。
  • 食物煮熟後如供熱食，在上菜前應保持於60°C以上，冷食則應保持於4°C或以下。
  • 煮熟的食物應立即食用，不應置於室溫超過2小時，如超過4小時便須棄掉。

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責任編輯：羅嘉欣

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