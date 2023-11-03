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堅持追夢｜放棄護士高薪加入樂壇　靚聲歌手艾妮：追夢趁年青

休閒消費 16:52 2023/11/03

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艾妮由護士轉型歌手，一把靚聲受不少讚賞。(圖片由受訪者提供)

說到樂壇由護士轉行做歌手，楊千嬅便是眾所周知。近年另一位Hi Fi靚聲女歌手艾妮（Elly），也是另一個例子。曾當了6年多護士的她，懷抱著對唱歌的熱情，最後選擇放棄穩定而不俗的收入，最初更瞞著家辭職，決心入行追夢，現在回望，艾妮沒有後悔當初的決定。

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艾妮在樂壇的起步，首先源於2011年的《超級巨聲3》，當時她仍在理工修讀護理學，期間報名了這個歌唱比賽，同屆參賽者還有現已成歌手的馮允謙和譚嘉儀等。Elly坦言：「當時有想過，如果贏了比賽，讀完書就可以立即做歌手，可是最後落敗了，同時也不想家人擔心，故畢業後便當上護士。」

辭職不敢告訴父母

在6年注冊護士生涯中，她先後做過手術室以至老人院的看護工作，留下不少難忘經驗。「曾經在ICU實習時，有一位女生因電單車意外而送院，證實腦幹死亡，後來其家人亦答應可以在其過身後捐贈器官給有需要的人，這讓我明白醫護工作可以實際幫到其他人，亦很有意義和滿足感。」

早前推出第二張發燒碟《Tokyo Bloom》，由音樂製作至封套拍攝，全在東京進行。(圖片由受訪者提供)

她也笑言可能比較大膽，故不怕經常入手術室。「做醫護的會知道，見血才是好，因做手術要切入皮膚，自然會有血，否則便代表體內某些組織出事。」

當護士期間，艾妮一直有兼職唱歌工作，如做酒店駐場歌手等，後來在一次表演被唱片公司發掘，邀她入行簽約，她經過一番考慮，決心轉變軌道。「雖然當時護士的人工已十分不錯，但覺得趁還年青，可以嘗試去做自己喜歡的事，如果錯過了機會，就會一直都做醫護工作了。」

不過，艾妮指自己也不敢即時告訴家人，待跟唱片公司成功簽約才告知。「原來爸爸一早估到我辭了職，他們知道要我要當歌手，也是十分支持，覺得我已大個女，可以為事業去做決定。」

疫情轉做YouTuber

艾妮3年前正式入行，以靚聲的發燒歌手做定位，推出Hi Fi唱片。可是之後遇上新冠疫情，很多表演工作和錄音計劃都暫停。「幸而做護士時都儲了一些錢，所以可以捱過那段收入減少的日子。」

3年前加入英皇唱片，跟同門的師姐泳兒常有合作機會。(圖片由受訪者提供)

當時因為工作減少，她聽從公司同事提議，嘗試拍片放上網，卻讓自己找到新方向。「那時時間因為太清閒，便開始學拍攝、剪片，在短片中分享自己對美容以至醫學保健的小知識，想不到反應又不錯，所以現在都會繼續拍片，雖然還是以唱歌為本位，但也可以當一個斜槓族，為自己增加多些機會。」

現在市道復常，艾妮也開始有不同的演出，如出碟、拍劇集等，早前她更獲公司支持，去到日本製作全新Hi Fi碟，還有機會跟安室奈美惠、MISIA等知名歌手的音樂班底合作，獲得不少寶貴經驗。

作為靚聲歌手，對中醫也有研究的艾妮，也有自家保持靚聲秘訣，她分享：「本身氣管不好，易敏感，所以錄音前會煲很多湯水去錄音室，如煲石斛、再加少少花旗參和蜂蜜，食多些蘋果和雪梨保持聲音潤滑。」過去在醫護上的心得經驗，仿如為她的音樂事業而準備。

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撰文：陳家昌
化粧：Davina@Cyrus Lee makeup Team
髮型：Jeremy Wong @myos.hair
服裝：The Surian (if IG tag : @thesurian)
場地：Busybird@busybirdbottle、男子閱讀會@mens.reader.club

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