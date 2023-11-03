生命鬥士｜癌細胞再次入侵脊骨Tiffany抵受劇痛入院做電療　計劃接受新治療望控制病情

▲ 癌細胞再次入侵脊骨，Tiffany抵受劇痛入院做電療，計劃接受新治療望控制病情。

曾多次在媒體上，大方公開自己抗癌經歷的90後女生Tiffany，經過4年漫長治療末期子宮頸癌，近期卻出現持續疼痛的情形，痛楚蔓延到夜不能寢。而在接受PET Scan（正電子掃描）後，竟發現Tiffany體内的癌細胞已再次入侵脊骨，需要入院接受電療。Tiffany在接受TOPick訪問時，透露因癌細胞影響到神經，導導致每日劇痛，止痛藥亦未能完全控制情況，希望先接受電療改善疼痛情況。

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Tiffany近日在社交平台分享，指自從今年3月打後，身體狀況一直轉差；痛楚不斷增加，甚至到服用止痛藥也不靈的狀態，每晚也睡不好；而直到六月尾，PET Scan結果指出癌症已入骨，導致她劇烈的疼痛。

最近Tiffany再因身體不適而入院，在接受TOPick訪問時，她表示在今次PET Scan中，發現她體内的癌細胞再次擴散，並在L2脊骨上發現有腫瘤。由於癌細胞影響到神經，導致她的雙腳突然劇烈疼痛，且右腳乏力。癌細胞的擴散造成Tiffany每日劇痛，令她儘管使用止痛藥都未能完全控制情況。

於是她決定先接受電療，希望可以控制和改善疼痛的情況。她又提到，之後會與醫生討論未來治療方案，

倘若電療有效減低痛楚，將會飛往外地接受其他新嘅治療方向和藥物。

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Tiffany在27歲那一年確診子宮頸癌2B期，及後在2021年被醫生告知癌細胞已擴散，壽命可能只有幾個月。不過Tiffany並未就此放棄人生，除了積極抗病外，更投入新工作，繼續追夢，活過被判斷的籌命期限。

而在抗癌期間，Tiffany亦承受住身體的疼痛，前往日本、泰國、馬爾代夫等多地旅行，去做自己熱愛的事，同時她也毫不吝惜在網上分享抗病經歷，希望可以鼓勵同路人。

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記者：何沛怡