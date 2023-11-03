澳門美食｜澳門地膽推介入秋大熱美食　尋找濠江3間隱世餐廳【內附地址】

▲ 澳門地膽推介入秋大熱美食，帶你尋找濠江3間隱世餐廳。

通關後香港人報復式旅行，就是短假期亦不放過，一小時船程的澳門自是熱門目的地。但是，不是又去那幾間店吧？不如由澳門土生土長的YouTuber介紹3間地道餐廳，包括吃「葡式盆菜」葡式白烚，以及入秋大熱的清湯牛雜火鍋等，相信會是另一番飲食體驗。

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營運《Yoliving》頻道已差不多10年的Leo Lei，一開始是介紹澳門的旅遊和生活，後來也會分享一些旅遊經歷。「老實說，我們頻道不是主要介紹美食，不過食物是生活中很令人感興趣的一部分，所以我也喜歡美食。」

Leo直言不算嘴刁，否則會令視野變得狹窄。「我會選擇先去理解菜式背後的故事。」他以下介紹的3間餐廳正是各有故事，香港人未必認識，卻是澳門人的地道口味，可會合你心意？

老地方：土生葡菜

「老地方」主打土生葡菜，是Leo一位土生葡人朋友推薦的餐廳。「土生葡菜是葡萄牙人來到澳門之後，就地取材而演變出來的一種獨特菜系。」

老地方主廚Anna是土生葡人，很多年前就開始從媽媽的食譜中學習，後來她不斷收集不同土生葡人家庭的食譜鑽研。「她的食譜經過很多年不斷調整，味道獲得土生葡人圈子的認同，有次她在葡萄牙參展，也能製作出移居海外澳門人所懷念的味道。」

▲ Leo 是土生土長澳門人，自設頻道介紹澳門的旅遊和生活，當然少不了美食這一環。（受訪者提供）

Leo表示，他去到土生葡人餐廳必定會點葡式白烚。「這道菜會勾起我很多關於節日和聚會時的記憶，也是土生葡人一年只會做一次的一道菜。」據他解釋，這道菜做一次可以吃3天，也是土生葡人過年時才會吃的一道大菜，過去澳門只有入冬之後，臘肉開賣時才能做的一道菜，不過現今科技發達，一年四季都能吃到。

這道菜有點像中國人的盆菜，各種材料一層一層的放，有臘肉、豬手、豬皮、椰菜、雞蛋等等十幾種食材，燜煮一個晚上後，食物充分入味。「熬出來的湯汁才是食物的靈魂」。

如果吃不到這大菜，另一個推薦的是免治牛肉飯。「如果香港男人的浪漫是豆腐火腩飯，澳門男人的浪漫可能會是免治牛肉飯，或者是乾免牛飯。」

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各家的免治牛肉飯都有自己的秘密配方，炒得濕不濕是關鍵，就是碟底有沒有多餘的油分。「免治牛肉飯上面那隻蛋不是必須，但卻是很多人的情意結，而老地方的免治牛肉飯是有蛋的。」

老地方

地址：新馬路福隆新街10號

電話：+853 2893 8670

新肥仔記：必試牛雜麵



雖然餐廳正式名字是「新肥仔記」，但老食客通常會簡稱它做「肥仔記」。「那是我們學生時代常常去的其中一家車仔檔，很多年前他是在附近擺檔的，不過後來入舖了。」搬過來有十多廿年，餐廳有一個小小的店面。「最經典的是牛雜麵加辣，最特別是咖哩裡加了鹹蝦葉，是十分老舊的味道；牛雜普普通通，紅紅的湯底才是靈魂，還有那彈牙的生麵。」

新肥仔記

地址：澳門風順堂街榮盛大廈南灣

電話：+853 2897 3030

營業時間：6am-1:30pm，逢星期日休息

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牛仔屋 主打清湯牛雜

另一間Leo推介的餐廳「牛仔屋」，主打的也是牛雜，不過兩者走不同路線。「牛仔屋做的是清湯牛雜，煮牛雜的時間控制得剛好，牛雜該爽脆的爽脆，該彈牙的彈牙，清湯更能突出牛雜的味道，牛肚、牛腸、牛膀和牛心樣樣都齊，好彩時還可以加點到爽脆的牛心椗。」

除了牛雜，其雲吞也出色，很多街坊會購買生雲吞回家自己淥來吃，此外豬紅和咖喱雞也是很多人點的(送)菜。「牛仔屋在這一帶開業大概有30年，我小時候看著他們開業，起初只是單純賣牛雜、雲吞麵，近十多年見他們做起牛雜打邊爐」，一個小小的酒精爐暖著牛雜吃，冬天或者看球賽的日子特別受歡迎，可能老闆喜歡看足球，又或者隔壁有個足球投注站，有時會見到有些球友喜歡邊打邊爐邊看球賽。

牛仔屋麵食

地址： 新橋三盞燈亞利鴉架街14號A

電話：+853 2857 0226

營業時間：周一至日10am-9:30pm

記者：曾海倫