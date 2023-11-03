潛行丨劉德華新片角色突破過往形象　與林家棟彭于晏劉雅瑟過招

▲ 《潛行》

由劉德華監製，金像最佳攝影關智耀執導的電影《潛行》，定於明年1月11日上映，演員包括劉德華、林家棟、彭于晏、劉雅瑟、任達華、鄭則仕、姜皓文、劉俊謙、談善言和朱鑑然。

《潛行》在今日（11月3日）釋出定檔預告片和海報，揭露戲中內容。故事圍繞著一場警方和毒販集團之間的正邪對決，充滿陰謀和鬥智鬥力的情節令觀眾難以預測，電影同時呈現連場精彩動作場面，甚具氣勢。

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▲ 《潛行》海報

劉德華林家棟鬥演技

在1分鐘的預告片讓觀眾一窺《潛行》中演員們懾人演技，開場由兩位金像影帝劉德華和林家棟在車廂內展開對話，二人慨嘆時代變遷，並意識到世界變得複雜。

然而，畫面一轉，一連串驚險刺激的動作場面接踵而至，爆破槍戰、公路追車等，讓觀眾目不暇給，屏息凝視。

▲ 《潛行》

突破過往形象

劉德華在預告中，亦展現角色林陣安的多重面貌，泰然掌控大局，同時也顯露其充滿心計和陰謀一面，一句「我就係林陣安，我就係老闆！」為角色增添更多神秘感，亦跟劉德華以往的角色形象截然不同，為觀眾帶來驚喜。

至於彭于晏和劉雅瑟則分別飾演悍探和林陣安的妻子，在戲中扮演重要角色，左右正邪之爭大局。

▲ 《潛行》

首張曝光的海報展現《潛行》戲中的緊張氣氛，林陣安的大頭側面不經意顯露著難以言喻的痛苦和隱藏的秘密。

而身後一班手下就整裝待發，一場生死搏鬥隨即展開。

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