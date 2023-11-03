【阻差辦公】涉不滿被交通警票控發生口角　兩男被控阻差辦公准保釋12月再訊

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網上流傳一段影片，當中有市民疑因不滿被票控，與交通警口角。事後兩名中年男子被捕，各被控1項阻撓在正當執行職務的警務人員罪，今（3日）被解往屯門裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至12月28日再訊，以待警方進一步調查，包括尋找在場涉案人士及證人，兩人准以1萬元保釋候訊。

被告張國偉（43歲，報稱無業）、黃永昌（50歲，報稱商 人），各被控1項阻撓在正當執行職務的警務人員。控罪指，兩人分別於2023年10月31日，在元朗西裕街近金祥坊交界故意阻撓在正當執行職務的陳姓警員。

控方申請將案件押後8周，以待警方進一步調查，包括尋找在場涉案人士及證人。辯方不反對押後，裁判官將案件押後至12月28日再訊，兩名被告准以1萬元保釋，其間不得離港及重回案發現場，以及須居住在報稱地址及須到警署報到。

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記者：梁錦麟