  • 29°C
香港時間 : 20231103日 (週五) 15:50
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阻差辦公】涉不滿被交通警票控發生口角　兩男被控阻差辦公准保釋12月再訊

社會 14:46 2023/11/03

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

（資料圖片）

網上流傳一段影片，當中有市民疑因不滿被票控，與交通警口角。事後兩名中年男子被捕，各被控1項阻撓在正當執行職務的警務人員罪，今（3日）被解往屯門裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至12月28日再訊，以待警方進一步調查，包括尋找在場涉案人士及證人，兩人准以1萬元保釋候訊。

被告張國偉（43歲，報稱無業）、黃永昌（50歲，報稱商 人），各被控1項阻撓在正當執行職務的警務人員。控罪指，兩人分別於2023年10月31日，在元朗西裕街近金祥坊交界故意阻撓在正當執行職務的陳姓警員。

控方申請將案件押後8周，以待警方進一步調查，包括尋找在場涉案人士及證人。辯方不反對押後，裁判官將案件押後至12月28日再訊，兩名被告准以1萬元保釋，其間不得離港及重回案發現場，以及須居住在報稱地址及須到警署報到。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】中風1分鐘死200萬腦細胞　醫生拆解中風成因及先兆

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【消費情報】惠康萬寧7-11本周著數　焦點：買4支指定牙膏送$225禮品
今日 12:55
【消費情報】惠康萬寧7-11本周著數　焦點：買4支指定牙膏送$225禮品
【網購騙案】上周錄22宗演唱會門票騙案　女子誤信IG貼文痛失21萬元
今日 13:13
【網購騙案】上周錄22宗演唱會門票騙案　女子誤信IG貼文痛失21萬元
【迎新營性侵】28歲男涉迎新營被控非禮再提堂　控方指被告另涉強姦等3案還押明年1月候查
今日 13:21
【迎新營性侵】28歲男涉迎新營被控非禮再提堂　控方指被告另涉強姦等3案還押明年1月候查

你可能感興趣

【消費情報】惠康萬寧7-11本周著數　焦點：買4支指定牙膏送$225禮品
今日 12:55
【消費情報】惠康萬寧7-11本周著數　焦點：買4支指定牙膏送$225禮品
【網購騙案】上周錄22宗演唱會門票騙案　女子誤信IG貼文痛失21萬元
今日 13:13
【網購騙案】上周錄22宗演唱會門票騙案　女子誤信IG貼文痛失21萬元
【迎新營性侵】28歲男涉迎新營被控非禮再提堂　控方指被告另涉強姦等3案還押明年1月候查
今日 13:21
【迎新營性侵】28歲男涉迎新營被控非禮再提堂　控方指被告另涉強姦等3案還押明年1月候查
交通 屯門 元朗 罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載